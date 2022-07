Serneels geeft zich niet zomaar gewonnen tegen nummer 3 van de wereld: “Ik heb het woord underdog niet gebruikt”

De persconferentie

Janice Cayman: “Zij zullen veel de bal hebben. Als wij hem hebben, moeten we proberen om hen pijn te doen.” Frankrijk is heel sterk en kapitein Renard is voor Cayman de sterkste van dat team. Is Wendie Renard de Virgil van Dijk van het vrouwenvoetbal of Virgil de Wendie van het mannenvoetbal? “Virgil is de Wendie, want Renard is al langer aan het shinen dan Van Dijk.” En kansloos zijn de Flames niet. Zij denkt terug aan 2017. “We hebben hier in Rotherham al eens een groot land pijn gedaan.” 1-1 tegen Engeland. Cayman maakte zelf 0-1. Voor de televisiekijkers: aan de linkerkant. Hou het in het oog.