Seraing zonder akkoord met Ferrera, Preud’homme dan? “Zouden we eerst stadion moeten verkopen”

Jupiler Pro League REACTIES. Onuachu: “We wilden drie punten, maar moeten hier tevreden mee zijn” - Sambi Lokonga: “Ik zag een goed Anderlecht”

12 mei Veel vooruitgang in de Champions’ play-offs konden Genk en Anderlecht niet boeken na een 1-1-gelijkspel in de Luminus Arena. Toch was een draw een billijk resultaat, zo viel in beide kampen te horen. “Dit was vooral een goeie match.”