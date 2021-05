Seraing promoveert naar 1A, Waasland-Beveren zakt tot onvrede van de fans die poort blokkeren

Standard Carcela weer eens te laat en wordt gestraft door Leye

8 mei Oops he did it again. Mehdi Carcela kwam - zoals wel vaker gebeurde in het verleden - te laat op de afspraak bij Standard. Dat was niet naar de zin van Mbaye Leye. “Mehdi moet een week apart trainen”, aldus de Senegalees. “Kom je te laat, dan speel je niet.” Vorige week irriteerde Carcela ook al op het veld van Oostende, waar Standard met 6-2 verloor. Carcela kreeg toen rood bij een actie waar hij ook zichzelf kwetste.