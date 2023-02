Seraing pakt tegen OHL eerste thuiszege in meer dan een jaar en duwt KV Oostende naar de laatste plaats

Jupiler Pro LeagueSeraing heeft dankzij een 2-1 zege tegen OHL afscheid genomen van de rode lantaarn. Dankzij de eerste thuiszege in meer dan een jaar klimt het over KV Oostende naar de zeventiende plek. De Métallo’s konden vooral Christophe Lepoint danken, hij tekende voor de winning goal.

Beide teams misten enkele belangrijke pionnen. Bij OHL was naast coach Marc Brys -wegens familiale redenen- ook sterkhouder Mathieu Maertens nog niet terug fit. Hij sukkelt nog steeds met de blessure die hij begin januari opliep tegen Kortrijk. Seraing moest het zonder Antoine Bernier doen. Hij sukkelt met pubalgie en het is nog maar de vraag of hij dit seizoen nog in actie komt.

Het was de thuisploeg die het best aan de wedstrijd begon. Een goeie hoekschop werd verlengd door Tshibuabua en Poaty vond het gaatje tussen de benen van Cojocaru, die vooral zijn defensie vervloekte. Kinderlijk verdedigen op hoekschoppen bleek besmettelijk, want aan de overkant werd een halfuurtje later Ricca helemaal vrijgelaten. De centrale verdediger kopte de hoekschop van Schrijvers voorbij een verbouwereerde Guillaume Dietsch. De 1-1 bleef op het bord staan tot aan de rust en in de tweede helft werd het spel wat potiger. Mouandilmadji kreeg een gele kaart voor een elleboogstoot en kwam daar goed mee weg.

In een gelijkopgaande tweede helft was het uiteindelijk Christophe Lepoint die de winning goal kon lukken. Hij schoof de bal tergend traag voorbij de uitgekomen Cojocaru. De laatste thuiszege van Seraing was al geleden van 26 januari vorig jaar tegen Beerschot. Er werd in de buitenwijk van Luik dus een klein feestje gebouwd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.