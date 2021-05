Jupiler Pro LeagueWaasland-Beveren heeft zich niet kunnen redden in de hoogste klasse. De Waaslanders moesten in een dubbele confrontatie hun meerdere erkennen in Seraing. De Luikenaars keren voor de eerste keer in 25 jaar weer terug op het hoogste niveau.

FC Seraing speelt volgend seizoen opnieuw in de hoogste voetbalklasse, exact een kwarteeuw nadat Les Métallos daar uit verdwenen. De Luikse kleine broer van Standard, destijds opgeslokt door de Rouches maar inmiddels uit hun as verrezen, won volkomen verdiend en met duidelijk overwicht de return van de barrages om de laatste stek in 1A ten koste van een amechtig strijdend Waasland-Beveren. Een terugkeer door de grote poort voor coach Emilio Ferrera, die een tweede keer op rij promoveert. Voor Waasland-Beveren valt het doek. Negen jaar na de promotie onder coach Dirk Geeraerd, en nadat het een paar keer miraculeus overleefde, verdwijnt de Freethielformatie weer naar 1B. Na een langgerekte doodsstrijd moest Nicky Hayen finaal de handdoek gooien. Afwachten op de Amerikaanse geldschieters hun belofte nakomen en straks investeren om meteen weer te promoveren.

In vergelijking met de heenmatch vorige week op Le Pairay liet Nicky Hayen zoals verwacht zijn vijfde verdediger, Brendan Schoonbaert, op de bank. Aboubakary Koita, gespaard voor de allesbeslissende partij, kwam de voorhoede versterken. Ook Louis Verstraete werd voldoende fit bevonden. Emilio Ferrera moest het zonder de geblesseerde Boulenger stellen, waardoor Faye nu vanaf de aftrap in het team van Les Métallos stond.

De jonge verdediger uit Senegal was vorige week de antiheld door een strafschop te veroorzaken met een dom handspel. De geschiedenis herhaalde zich, want net voor het verstrijken van het eerste kwartier kopte Frey tegen de hand van Faye aan. Doelman Dietsch koos de goede hoek, maar kon de harde knal van Frey niet weren. Het 17de doelpunt van de Zwitser (inclusief bekergoals) en de vijfde vanop elf meter, maar bevrijdend werkte het niet voor de zenuwachtige Leeuwen. Vijf minuten na de voorsprong van Waasland-Beveren kwam Seraing weer langszij. En net als in de heenmatch was het ook nu na een strafschop. Ref Boucaut zag eerst geen graten in het handspel van Wuytens, maar werd door VAR Laforge naar het scherm gesommeerd. Mikautadze liet Jackers vanop de stip geen schijn van kans (1-1).

Volledig scherm © Photo News

Vlak voor de rust keerde Jackers een gestrekt schot van Lahssaini, maar in de laatste van vier extra minuten kopte Sabaouni een knappe vrijschop van Yallow voorbij de thuisdoelman (1-2). Verplicht als het was om twee keer te scoren, kwam Waasland-Beveren bijzonder opgenaaid uit de kleedkamers. Zeven minuten hadden de geel-blauwen nodig om weer langszij te komen op het scorebord. De ingevallen Efford vond Frey, die netjes teruglegde op Sinani. De Luxemburger mikte hard in de korte hoek en zo tankte Waasland-Beveren weer even vertrouwen.

Het was echter Seraing dat het laken naar zich toe trok. Jackers werd eerst nog op de lijn bijgesprongen door Wuytens, maar uit de hoekschop van Mikautadze kopte... Wagane Faye een derde Luikse goal tegen de netten. Waasland-Beveren moest de bittere kelk tot de bodem ledigen. Topschutter Georges Mikautadze haalde finaal de trekker over: 2-4 en boeken toe. Een laatste wanhoopspoging van Hayen met Vukotic als noodspits haalde niks meer uit. Waasland-Beveren schoot kwalitatief gewoon veel te kort. De promotie van Seraing, dat zijn reputatie van veelscorende uitploeg ook op de Freethiel waar maakte, was volkomen verdiend. De manier waarop spelmaker Antoine Bernier in de blessuretijd de hele Beverse defensie oprolde voor de 2-5 eindstand was illustratief. De champagnekurken mochten van de magnumflessen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.