Senne Lynen moet Unions titelkansen gaaf houden: “Mijn Antwerpse vrienden laten me nu héél hard met rust”

Senne Lynen vergeleek Antwerp al met zijn “eerste lief”: als kleine jongen supporterde hij in Tribune 2 voor rood-wit. Nu moet Lynen met Union de titeldroom van Antwerp dwarsbomen om zelf de titelkans te vrijwaren: “Mijn Antwerpse vrienden laten me nu héél hard met rust.”

KIJK. Union-coach Geraerts: “Teuma is onzeker voor Antwerp”

Oude liefde roest niet, zeggen ze. Met Antwerp zal Lynen altijd wel een speciale band hebben. Hij groeide dichtbij het stadion op in Borsbeek, waar hij ook nu nog altijd woont. Bij Borsbeek Sport zette Lynen als zesjarige zijn eerste voetbalstappen. Daar had hij een plezierige anekdote over: “Als mijn ploegmaats beter opgesteld stonden, gaf ik graag de bal aan hen. Behalve die ene keer tegen Antwerp. Ik trapte en de bal vloog los de pin in. Antwerp belde ons daarna thuis op.”

Tussen zijn achtste en tiende speelde Lynen voor de jeugdploeg van Antwerp. In zijn ploeg speelde toen huidig Anderlechtverdediger Hannes Delcroix. Het eerste elftal dobberde dan in tweede klasse aan, maar Lynen mocht als jeugdspeler de thuismatchen bijwonen en raakte verknocht. Zijn idool toen: Frazier Campbell, die als huurspeler van Man. United 21 keer scoorde voor Antwerp. “Ik droeg als kind zijn retroshirt.”

Lynen zou op Antwerp vele vrienden maken, maar ook zijn familie is een Antwerp-nest. “In onze familie zit geen enkele rat. Sluipt er toch eens eentje binnen, dan pesten we die (lacht)”, had Lynen eens in de media gezegd.

Fast forward naar 2023: Lynen is een gevestigde waarde in de ‘superploeg’ van Union die voor de tweede keer op rij meestrijdt voor de titel. Bij de anticlimax vorig jaar stond hij aan de zijlijn, na een lange afwezigheid door een kruisbandblessure. Dit seizoen speelde hij, vooral op de positie van de vertrokken Casper Nielsen, met 52 wedstrijden nagenoeg alles. Slechts in drie duels kwam hij niet in actie.

Volledig scherm Senne Lynen blikte vooruit op het cruciale duel op Antwerp: "In onze Europese wedstrijden op Berlijn en Leverkusen hebben we getoond dat we met de intimiderende invloed van supporters kunnen omgaan." © Tom Goyvaerts / BELGA

Lynen hoopt nu op de ultieme titelstunt met Union. Al moet hij daarvoor zelf de titeldroom van zijn vroegere hartsclub doen uiteenspatten. Het geeft het cruciale duel extra piment. Lynen: “Het is speciaal omdat ik bij Antwerp heel veel mensen ken en er dichtbij woon”, zegt Lynen. “Maar de Bosuil is ook niet meer het stadion waar ik als kleine jongetje stond. Ik zie het als een plek waar ik dit seizoen twee keer gespeeld heb en nu een derde keer ga spelen.”

De intimiderende sfeer van de Bosuil kan een voordeel voor Antwerp zijn. Maar Lynen denkt wel dat Union daartegen gewapend is. “De Bosuil ademt voetbal uit, het is heel kort bij het veld en de supporters willen hun invloed laten gelden. Maar in onze Europese wedstrijden op Berlijn en Leverkusen hebben we eenzelfde invloed meegemaakt en goede resulaten gehaald. We zijn er klaar voor.”

Lynen telt nog vele vrienden in het Antwerp-supportersvak. Een deel kwam Lynen ook bij Union aanmoedigen. “In onze Europese match tegen Rangers was er zo een groepje van een 25-tal vrienden en familie met de bus gekomen. Dan maken ze er iets leuks van”, had Lynen ons eens toevertrouwd.

Maar nu zullen zijn Antwerpse vrienden als een man achter de Great Old staan. Ze hadden Lynen in eerdere onderlinge duels al eens plagend gevraagd “niet te scoren”. Aan zulke berichten, of aanvragen voor tickets, heeft Lynen nu in de aanloop van het cruciale titelduel geen boodschap. “Maar het valt ook heel goed mee”, zegt Lynen. “Heel het seizoen ontvang ik wel berichten van iedereen, maar ik antwoord niet vaak. En deze week laten ze me héél hard met rust of ik ga er niet speciaal op in.”

Volledig scherm Senne Lynen zag in het vorige duel op de Bosuil - in de return van de halve bekerfinale - geel. © Laurie Dieffembacq / BELGA

Aan motivatie om de titel te winnen geen gebrek bij Lynen: “Niemand heeft nu extra motivatie nodig. Het is positief dat Union een tweede titelkans krijgt. Het toont de stabiele manier van werken in deze club aan. Vorig seizoen moest ik op de tanden bijten, nu is het leuk dat ik de titelstrijd zelf kan meemaken. Ik zie het als een finale. Als kleine jongen droom je van zulke wedstrijden, los ervan of het nu tegen Club, Genk of Antwerp is. Maar het zou mooi zijn om eens op Antwerp te winnen. Ik kan niet wachten om aan de wedstrijd te beginnen.”

Volledig scherm Senne Lynen (rechts) naast coach Karel Geraerts. © Tom Goyvaerts / BELGA