Scifo en Mpenza’s als blikvangers, ambitieuze Leeuwen en een spookploeg: wat mogen we verwachten van 1B dit seizoen?

1BMet Deinze-Lierse wordt vrijdagavond de competitie in 1B op gang getrapt. Anders dan in de voorbije jaren – toen ploegen als Cercle, Antwerp, KV Mechelen, Beerschot, OHL en Union er wat bovenuit staken – is het moeilijk om nu een uitgesproken kandidaat voor promotie aan te duiden. 1B lijkt meer dan ooit een open reeks. Wil de favoriet dan nu opstaan?

Moeskroen: Scifo en Mpenza’s als grote blikvangers

Moeskroen degradeerde na zeven jaar uit eerste klasse, maar kreeg via het BAS wel nog een licentie voor 1B. Les Hurlus zagen smaakmakers als Koffi, Ciranni en Da Costa vertrekken, maar haalden routiniers als Duplus, Diandy en Tainmont in huis. De meest opvallende switch kwam er langs de zijlijn: daar begint Enzo Scifo – die vijf jaar uit het voetbal was verdwenen - aan zijn tweede termijn als trainer op Le Canonnier. Emile Mpenza wordt Scifo’s assistent en Mbo Mpenza werd aangesteld als sportief directeur. Kan dit illustere trio straks de gouden tijden van Moeskroen doen herleven? (KDC)

Volledig scherm © BELGA

Waasland-Beveren: Ambitie om meteen terug te promoveren

Waasland-Beveren start in 1B met de ambitie om meteen te strijden voor promotie. De resultaten van andere degradanten de laatste jaren bewijzen dat die doelstelling niet vanzelfsprekend is. De Leeuwen zagen met Michael Frey, Aboubakary Koita, Daan Heymans en Sivert Heltne Nilsen enkele absolute sterkhouders vertrekken. Toch kon het krachten als Nordin Jackers en Dries Wuytens overtuigen om het avontuur in 1B mee aan te vatten. Het wordt vooral afwachten hoe Waasland-Beveren voor de dag komt onder de nieuwe coach Marc Schneider en hoe de twee nieuwe spitsen het gigantische gat gaan opvullen dat Michael Frey achterliet. Als de mayonaise pakt, is er met deze kern -waar ook Hoggas (ex-Cercle) onlangs aansloot- wel wat mogelijk. (SDG)

Lommel SK: Smaakmakers en coach nog niet vervangen

Lommel oogstte afgelopen seizoen regelmatig lof voor het leuke voetbal dat werd geserveerd, maar pakte uiteindelijk naast de prijzen. De Noord-Limburgers zagen in het tussenseizoen enkele smaakmakers vertrekken. We denken onder anderen aan Moreno (Kortrijk), Zaroury (Charleroi), Ugalde (Twente) en Souza (KV Mechelen). Het algemene gevoel is dat Lommel momenteel verzwakt is. Bovendien vertrok trainer Liam Manning vier dagen voor de competitiestart naar het Engelse MK Dons. Assistent Peter van der Veen neemt (tijdelijk) over. Veel vraagtekens dus aan de Gestelsedijk, al weet je natuurlijk nooit dat ‘moederclub’ Manchester City voor het einde van de mercato nog iets uit de mouw schudt. (KDC/GGT)

VC Westerlo: Maakt De Roeck ambities waar?

Westerlo – dat promotie-ambities koestert - wachtte lang om toe te slaan op de transfermarkt, maar haalde dan enkele gerichte versterkingen. De Slowaak Bernat is bijvoorbeeld een frivole nummer tien. Kan hij Christian Brüls doen vergeten? Verder kwamen ook jongens als Jensen, Jordanov, N’Diaye en De Cuyper er bij. Ondertussen vertrok boegbeeld Bob Peeters en werd met Jonas De Roeck een jonge, enthousiaste coach aan het roer gezet. Het is nu aan hem om een team te kneden dat kan meedoen voor de prijzen. Een bijkomende spits lijkt in dat opzicht overigens geen overbodige luxe, want aanvallers zijn voorlopig niet dik gezaaid. (OSD)

Volledig scherm © Photo News

SK Deinze: Vertraging in stadiondossier

Deinze biedt zich in een andere gedaante aan. Met een nieuwe en jonge technische staf – T1 De Decker en zijn assistenten Monteyne, Le Postollec en Vandenbussche zijn geen veertig – en voorlopig acht nieuwe spelers. Bekende namen als Neto, Vargas en De Witte vloeiden af. Zij werden vervangen door overwegend jongeren. Pluspunt is dat assistkoning Challouk aan boord bleef. Toch denkt voorzitter Denijs Van De Weghe nog niet aan promotie. Hij wil gewoon dat zijn ploeg beter doet dan de vijfde plaats van vorig jaar. Inzake accommodatie is Deinze trouwens lang niet klaar om de stap naar 1A te zetten. Het prestigieuze stadiondossier liep vertraging op. (FHN)

Lierse Kempenzonen: Club en spelers uit op revanche

Lierse was vorig seizoen een kneusje in 1B. De club kreeg pas laat zekerheid omtrent promotie en was daar op het veld niet op voorzien. Nu had het bestuur veel meer tijd om de kern samen te stellen. Men mikte daarbij vooral op spelers die al iets hebben getoond in het profvoetbal, maar wat op een zijspoor waren geraakt. Jens Naessens – die lang out was met een achillespeesblessure – is daar een voorbeeld van. Als al die vraagtekens een uitroepteken worden, lijkt Lierse gewapend voor een rustig seizoen. Opvallend: coach Tom Van Imschoot heeft slechts één buitenlander in zijn kern, Hakim Abdallah uit Madagaskar. (KDC)

Volledig scherm Alexander Maes (r) © Photo News

RWDM: Mikken op top vier

RWDM – vorig seizoen zesde in het eindklassement - is samen met Deinze en Lierse de enige 1B-club die niet in buitenlandse handen zit. Voorzitter Thierry Dailly en trainer Vincent Euvrard lieten zich in de voorbije weken al een paar keer ontvallen dat een plaats in de top vier straks het doel is. Daarvoor rekent men op een quasi ongewijzigde spelersgroep. Diepe spits Rocha (terug naar Eupen) en doelman Sadin (naar Virton) zijn de belangrijkste vertrekkers. De club haalde een handvol nieuwkomers in huis, onder wie Defourny (Eupen) en Sankhon (Sint-Truiden). Voor het einde van de zomermercato wil RWDM nog graag een centrale verdediger en een polyvalente flankspeler aantrekken. (NFA)

Virton: Kan spookploeg zich redden?

Het verhaal van Virton is bekend. Anderhalf jaar lang was er geen activiteit bij de club, maar plots kreeg men via de burgerlijke rechtbank toch weer een licentie voor 1B. Daarop besloot de Luxemburgse eigenaar Flavio Becca om zijn club nieuw leven in te blazen. Eind juli stond Virton nog zo goed als nergens. Nu is er ten minste toch alweer een trainer (ex-Anderlechtspeler Christophe Grégoire) en stroomden er enkele spelers binnen. Zoek niet naar grote vedetten in Virtons kern. Ayyoub Allach (ex-Lierse) en Din Sula (ex-Beveren en -OHL) zijn de bekendste namen. Het zou een stunt van formaat zijn, moest Virton zich met een samenraapsel van spelers en zonder serieuze voorbereiding weten te redden. (KDC)

Volledig scherm Christophe Gregoire, coach van Virton. © BELGA