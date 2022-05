Schreuder ziet wel wat in Hoefkens als mogelijke opvolger hoofdtrainer Club: “Carl doet het heel goed in besprekingen”

Club BruggeAfzwaaiend Club-coach Alfred Schreuder had als centrale gast in Extra Time een goed woordje over voor zijn assistent Carl Hoefkens, een van de genoemde kandidaten als hoofdtrainer volgend seizoen bij blauw-zwart: “Maar of hij klaar is om mij op te volgen? Dat weet je nooit.”

Met zijn eerste landstitel als hoofdcoach verlaat Schreuder Club door de grote poort richting Ajax. Het blauw-zwarte bestuur buigt zich nu over de ideale profielen als opvolger: dat kan een gerenommeerde naam zijn, maar met Carl Hoefkens heeft Club ook een assistent die het huis goed kent en à la Philippe Clement zou kunnen doorgroeien. Bij de beslissende titelmatch op Antwerp liet Hoefkens zich na de 1-3-voorsprong nog ostentatief gelden langs de zijlijn, tot jolijt van Schreuder en beloftentrainer Rik De Mil. “Dat was heel leuk”, aldus Schreuder in de voetbalpraatshow. “Rik en ik hadden 25 minuten voor tijd iets van: ‘Dat gaat niet meer fout.’ Carl was nog heel druk bezig, en Rik vroeg: ‘Carl wil je nog invallen?’ (lacht). We hebben een superband met elkaar, leuk dat je dat op korte tijd zo kan opbouwen.”

Volledig scherm Hoefkens geeft een schouderklopje aan Ritchie De Laet van Antwerp. © BELGA

Op de vraag of Carl Hoefkens klaar zou zijn om hem op te volgen, hield Schreuder de kerk in het midden. “Dat weet je nooit. Maar in besprekingen - we laten hem de tegenstander voorstellen - doet hij het heel goed. Ik denk dat hij zich in zijn manier van trainen nog steeds aan het ontwikkelen is.”

Evenmin liet Schreuder het achterste van zijn tong zien of hij graag bepaalde spelers van Brugge zou meenemen naar Ajax, zoals Noa Lang misschien? “Daar komt hij net vandaan. Als hij een stap zou maken, dan is het buitenland een prachtig podium.” Schreuder is wel ervan overtuigd dat Hans Vanaken bij Ajax niet zou misstaan: “Hans kan bij Ajax spelen, qua voetbal honderd procent.”