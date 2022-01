Schreuder, die nog hoopt op versterking, verklaart snelle wissel Lang: “Heb mijn verantwoordelijkheid genomen”

“Ik moest een tactische ingreep doen, om meer controle te krijgen op het middenveld”, legde Schreuder zijn wissel bij de rust uit. “Dan heeft dat even niets met Noa Lang te maken. Het gaat om het team. En het team is belangrijker dan een speler. Ik vond dat ik die wissel moest doen. Ik weet uit de afgelopen weken dat Noa nog niet topfit is. De anderen hebben wel alles getraind en alles gespeeld. Ik kan er niets aan doen dat hij niet fit was... Nu heeft hij natuurlijk die wedstrijden nodig, maar dan ga je kijken hoe je het in een topwedstrijd als deze kan oplossen... Ik moest mijn verantwoordelijkheid pakken. En dat heb ik gedaan. Dan gaat het niet om Noa Lang, maar om het elftal.”

Nsoki ziet er niet goed uit

Schreuder: “Ik vond hem op het einde van de tweede helft ongelukkig spelen. Hij ziet er ook bij hun eerste kans niet goed uit. Maar 'Stan' geeft ons ook heel veel. En uiteindelijk ben ik verantwoordelijk. Ík stel hem op. Omdat ik veel vertrouwen heb in die jongen. Ik blijf dat ook behouden. Omdat hij ongelooflijk veel potentieel heeft. Zijn verbeterpunt: geconcentreerder blijven op sommige momenten. Hij weet zelf ook wel dat het beter moet”, vermoedt zijn coach. “'Stan' is nog steeds heel jong (22, red.). Hij moet nog leren. Daarom is hij hier.”

Nerveus

Tot daar de twee heetste hangijzers bij Club vandaag de dag. Schreuder gaf terloops Mitrovic nog een fikse schouderklop. “Als je zó lang niet gespeeld hebt, en woensdag niet eens meedeed in de tactische teamtraining, dan is dit knap. Mitrovic heeft bewezen dat hij zeker onderdeel is van dit Club.” Waarna de toon van zijn discours weer veranderde. “Ik vond ons niet goed voor rust. We waren nerveus. Slordig. Daaraan zie je dat we nog een elftal in ontwikkeling zijn. Het veld helpt natuurlijk niet, maar toch... Ik verwacht meer van mijn ploeg. Al mogen we niet vergeten dat Union het beste team van de competitie is. Die jongens weten exact wat ze moeten doen. Terwijl we gezien hebben dat wij nog wat versterkingen nodig hebben. Ik neem aan dat die er ook zullen komen.”