Scheidsrechtersbaas David Elleray neemt ontslag en verhuist naar Zuid-Afrika: “Kan niet vaak genoeg naar België afreizen”

“Ik heb een groot deel van de pandemie in Zuid-Afrika doorgebracht, een land waarmee ik een lange en nauwe band heb”, vertelt Elleray over zijn beslissing te vertrekken bij de KBVB. “Toen heb ik beslist verder te gaan met mijn plannen om van Zuid-Afrika mijn thuisbasis te maken en begon ik met de bouw van een nieuw huis, dat nu bijna klaar is. ​Omdat ik nu meer in Zuid-Afrika dan in het Verenigd Koninkrijk verblijf en fysieke aanwezigheid op het werk opnieuw vereist is, heb ik mijn internationale verplichtingen herbekeken, met name die waarvoor ik regelmatig vergaderingen, scheidsrechterscursussen en wedstrijden moest bijwonen, en ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niet vaak genoeg naar België zou kunnen afreizen om mijn functie op een professionele manier uit te oefenen. ​Het is dan ook met grote droefheid dat ik besloten heb mijn functie neer te leggen.”