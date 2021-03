Sambi Lokonga verbergt regenboogband maar spreekt van “misverstand”, Pro League in alle staten

AnderlechtAnderlecht-speler Albert Sambi Lokonga heeft dit weekend zijn witte kapiteinsband gedragen boven zijn regenboogband. Die droegen alle aanvoerders om homofobie te veroordelen en diversiteit aan te moedigen, maar Sambi Lokonga leek dus niet voluit mee te doen. De Pro League is furieus: “Dit is bijzonder ongelukkig.”

Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever: “Dit voorval is bijzonder ongelukkig en tegen de afspraken in. Elke kapitein zou de regenboogband dragen, wij betreuren dat dit op Anderlecht niet correct gebeurd is, zeker nu blijkt dat deze campagne meer dan ooit nodig is. We zullen dit voorval bespreken met Anderlecht, wij verwachten een uitleg. Elk jaar evalueren wij de medewerking van de clubs aan de sociale acties, dit zal daarin zeker aan bod komen.”

(Lees verder onder de samenvatting van RSC Anderlecht - KV Mechelen)

Op Anderlecht begrijpt men de verwarring die is ontstaan, maar wil men benadrukken dat het om een betreurenswaardig en ongelukkig misverstand gaat. Albert Sambi Lokonga in een officiële reactie van de club: “Ik heb gezien dat er verwarring is ontstaan rond het dragen van mijn kapiteinsband tegen Mechelen. Ik wil benadrukken dat het louter een zaak van bijgeloof is, dat ik de band van RSCA ook wou dragen en dat ik daarom beide banden droeg. Ik hoop dat ik hiermee dit misverstand kan uitklaren. Ik benadruk dat ik mensen respecteer in al hun diversiteit, of dat nu om geaardheid, afkomst of geloofsovertuiging gaat.”

Opvallend: in het verleden weigerde Paul-José Mpoku, broer van Sambi Lokonga, de regenboogband te dragen als aanvoerder van Standard.

Afgelopen weekend is een 42-jarige man in Beveren om het leven gebracht omdat hij homo was. De problematiek is meer dan ooit actueel.

Volledig scherm © BELGA

Lees ook: