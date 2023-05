RWDM promoveert! Brusselse traditieclub volgend seizoen opnieuw in hoogste klasse na zege tegen RSCA Futures

KIJK. RWDM-speler vieren promotie naar 1A

RWDM beleefde nog eens de sfeer van de hoogdagen in het Edmond Machtensstadion. Samen met het magische vierletterwoord van de clubnaam is de ziel terug: dik 8.000 fans woonden de promotiematch bij. De harde kern staat bekend als vurig: zij luisterden het duel met rookbommen op. En bijna vanzelfsprekend gaf Johan Boskamp - landskampioen met RWDM in 1975 - de aftrap. De muzikale omlijsting was op zijn Brussels volks: “Le RWD de Molenbeek, voilà notre équipe, la plus dynamique…”

De Anderlecht-Futures zouden niet bij machte blijken dat feestje te vergallen. Maar niet dat Anderlecht de rode loper uitrolde, al begon hun meest ervaren speler David Hubert wel op de bank en dropte trainer Guillaume Guillet vier spelers met weinig kilometers in 1B in de basis, die gemiddeld 18,7 jaar jong was.

Daartegenover staat het doorwinterde collectief van RWDM dat in de promotieplayoffs indruk maakt met stevig, snel en attractief voetbal. Het logische gevolg: eenrichtingsverkeer van RWDM. De precisie ontbrak nog bij de eerste pogingen. Alexis De Sart trapte een bal nipt over op aangeven van Zakaria El Ouahdi. Doelman Timon Vanhoutte was even later bij de pinken bij een afstandspegel van dezelfde De Sart. En nog voor het kwartier mocht Mickaël Biron alleen op doel afstormen, maar hij plaatste de bal naast.

Met die belegering hing een doelpunt in de lucht. RWDM juichte nog te vroeg na een vrije trap van Kylian Hazard die Florian Le Joncour in doel kopte. De centrale verdediger stond evenwel nipt buitenspel. Dat bleek uitstel van executie: halfweg de eerste helft brak Biron de ban met een volley in de winkelhaak na een slim opwippertje van Le Sart: 1-0. De spits uit Martinique leek de kloof kort daarna al te vergroten, maar ook dat doelpunt ging niet door wegens voorafgaand buitenspel.

Anderlecht had nog niet veel in de pap te brokken, maar kreeg voor de rust wel een prima kans op de gelijkmaker. Nils De Wilde mikte de bal op de deklat, doelman Theo Defourny weerde daarna attent een schot van Lucas Lissens af.

RWDM ging de rust vrij zorgeloos in. Rivaal SK Beveren keek toen tegen een achterstand aan, al zou de Antwerpse club dat scenario nog helemaal omdraaien. RWDM deed er dus maar beter aan om zijn lot dus in eigen handen houden en zocht ook naar de bevrijdende 2-0-kloof. Maar het voetbal bleek in de tweede helft minder snedig en veel slordiger. RWDM raakte moeilijker aan uitgespeelde kansen en moest attent zijn voor de tegenaanval.

Zo redde Defourny een harde knal van Engwanda, die wat later een goeie kans voorlangs trapte. Bij RWDM sloegen de zenuwen toe in de slotfase toe: ook als er ruimte lag, kon de thuisploeg die niet goed uitspelen. En de schoten op doel misten alle richting. Het laatste fluitsignaal kwam zo als een ware verlossing. Dan kon de pret echt losbarsten in het Edmond Machtensstadion: na 21 jaar viert RWDM onder die naam zijn terugkeer naar eerste klasse.

KIJK. Vuurwerk boven het Edmond Machtensstadion

