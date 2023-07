RWDM-eigenaar John Textor: “Vincent Euvrard? Wij hadden betere opties”

“We hebben er 80% van de aandelen gekocht van een individu (Thierry Dailly, red.)”, zegt hij. “En we hebben een managementovereenkomst getekend. Die geeft mij de controle over de voetbalgerelateerde beslissingen. Maar eens hij de cheque in ontvangst nam, kwam de realiteit hard binnen. Kijk, voor zulke mensen is een club hun identiteit. In Brussel rondlopen en overal ‘mister president’ genoemd worden, daar genieten ze van. Maar wij focussen fel op de samenwerking tussen onze clubs. Terwijl je in België constant ‘Wat ken jij nu van Belgisch voetbal?’ te horen krijgt. Dát was het probleem bij de vorige clubleiders én bij onze sportieve staf, die we onlangs ontsloegen. Vincent Euvrard is een erg capabele trainer, hij verdient het om te coachen op het hoogste niveau. Maar wij hadden betere opties in een context van wereldwijde samenwerking.”