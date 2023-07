Ruud Vormer krijgt bierdouche van Gent-supporter na oefenmatch, Buffalo’s excuseren zich

INTERVIEW. Kasper Dolberg, de straffe transfer van Anderlecht: “Geld speelde geen rol, ik moest nu de juiste keuze maken voor mijn voetbalcar­riè­re”

De transferperiode loopt nog dik anderhalve maand, maar de kans dat Kasper Dolberg (25) de strafste naam is die deze zomer neerstrijkt in België, is groot. Een eerste kennismaking met een koele Deen die bij Anderlecht opnieuw wil knallen. “Ik ben een type Vingegaard: rustig, geen bad boy.”