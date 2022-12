“Rustig met Tarik!”: ‘Broers’ Tissoudali en Salah glunderen op stage bij AA Gent na nieuw kunststukje Marokko

RC Genk Gen­k-ta­lent Bilal El Khannouss (18) steelt de show voor vertrek naar WK: “Martínez polste nog of ik naar Tubeke wilde komen”

Zijn pass met KDB-precisie was het hoogtepunt van de tiende overwinning op rij van de leider. Het Lotto Park was zondag de speeltuin van Bilal El Khannouss. 18 jaar en Brusselaar. Made in Neerpede, verfijnd in Genk. En straks met Marokko op het WK. “Ik moest toch even mijn selectie bevestigen.”

14 november