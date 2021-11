Rouwende Yves Vanderhaeghe ziet Cercle verliezen na rampzalig begin tegen Charleroi

Belgisch voetbal G6 reageert in open brief scherp op fiscale hervorming: “Per definitie het failliet van de sector”

De G6 heeft in een brief verbolgen gereageerd op de beslissing om de belastingkorting voor Belgische clubs te beperken tot maximaal 4 miljoen euro. Club Brugge, Anderlecht, Antwerp, Genk AA Gent en Standard kunnen zich absoluut niet vinden in de nieuwe wetgeving, die vanaf 1 januari in werking zou treden. “De ‘topclubs’ worden geraakt. Laat dat nu net de clubs zijn die — nagenoeg als enige — nog in Belgische handen zijn”, klinkt het.

10 november