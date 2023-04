Rouches winnen Waalse derby: Standard rekent in kolkend Sclessin af met Charleroi en blijft in running voor Champions’ play-offs

AA Gent en Club Brugge zijn nog altijd niet van Standard verlost. In een vurige ‘choc wallon’ haalden de Rouches het na een spectaculaire slotfase met 3-1 van Charleroi en zijn zo nog steeds in de running voor de Champions’ play-offs.

Vuurwerk in een vol huis. Het waren Latijns-Amerikaanse toestanden op Sclessin, dat kolkte als in zijn beste dagen. Mocht Standard straks naast de top vier grijpen en in de Europe Play-offs een modderfiguur slaan, zal het toch allemaal niet voor niets zijn geweest. Ronny Deila gaf - in wat een overgangsjaar ging zijn - de club zijn gezicht terug. Luik is weer trots op Standard. En de stad hoopt vurig dat de Noorse coach er ook volgend jaar nog actief is. Afwachten of dat zo zal zijn.

Niet dat het tegen Charleroi een overrompeling van jewelste was. Neen, de Carolo’s waren vanaf het begin gevaarlijk. Heymans kopte naast en Bodart moet ingrijpen bij een poging van Ilaimaharitra. Na een kwartiertje was daar de thuisploeg. Brighton-huurling Alzate stuurde Ohio weg. De Nederlander was voor de bezoekende defensie niet meer bij te houden en wist vanuit een schuine hoek én met de hulp van de paal Koffi te kloppen: 1-0.

Een periode van Luikse dominantie volgde, al leverde dat weinig doelgevaar op. Zo was het Charleroi dat vlak voor rust nog dicht bij de gelijkmaker kwam. Bodart pakte eerst uit met een prima redding op een schot van Zorgane, maar was kansloos op een knappe uithaal van Mbenza. De lat bracht redding voor de Luikse doelman.

Na rust bleek Standard bestand tegen de druk van Charleroi. Bijna lagen de eigen fans dwars, door Bengaals vuur op het veld te smijten. Of ook Emond, die alleen voor Koffi ontstellend zwak afwerkte.

Vakkundig werd het tempo uit de match gehaald. Aan voetballen kwamen we in de tweede helft amper. Fossey leek met een rake kopbal in minuut 83 een einde aan alle twijfels te maken, maar de snelle aansluitingstreffer van Nkuba maakte het nog even spannend. Invaller Emond zorgde met zijn eerste goal sinds 21 augustus voor de verlossing: 3-1. De spits was tot tranen toe bewogen, gooide zijn shirt weg en moest het bekopen met zijn tweede geel. De nederlaag betekent dat Charleroi het niet meer in eigen hand heeft voor de top acht. Anderlecht mag Standard dankbaar zijn.

