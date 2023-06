Ronny Deila spreekt in Noorse pers voor het eerst over overstap naar Club Brugge: “Het wordt een spannende uitdaging”

Volgend seizoen gaat Ronny Deila aan de slag bij Club Brugge. Onze krant had dat nieuws naar buiten gebracht, maar Deila ontkende dat hij contact had gehad met blauw-zwart. Desondanks was er amper een week later witte rook in de hoofdstad van West-Vlaanderen. In de Noorse pers komt Deila voor het eerst terug op die woelige periode. “Ik wil proberen om het zo ver mogelijk te schoppen in het voetbal, dus dit was een gemakkelijke keuze voor mij, maar het is een harde en cynische wereld. Ik probeer kansen te grijpen als ze zich voordoen.”