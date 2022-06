Ronny Deila is de nieuwe trainer van Standard: “Regelmaat en winnaarsmentaliteit in de ploeg krijgen”

“Op dit moment van mijn carrière was ik echt gecharmeerd door het voorstel van Standard om terug te keren naar een historische en warme club in Europa waar men op zoek is naar vernieuwing”, vertelt Deila. “Het was een avontuur dat ik absoluut wou aangaan. Het project om de fans opnieuw trots te maken en Standard stap voor stap terug één van de grootste clubs in België te maken, die regelmatig deelneemt aan de Europese competities, sprak me onmiddellijk aan en het was voor mij duidelijk dat ik naar hier wou komen. Ik wil een nieuwe dynamiek, regelmaat en een winnaarsmentaliteit in de ploeg krijgen waardoor we terug kunnen aanknopen met succes en ik kijk ernaar uit om vanaf vandaag aan deze mooie uitdaging te beginnen.”