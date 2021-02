Rondetafeldebat met Degryse, Boskamp, Van Himst en De Mos over RSC Anderlecht: “Dit duurt nog vier jaar”

KV Oostende Alexander Blessin, de succes­coach van KV Oostende: “We spelen volgens de wetten van de jungle, we zijn jagers”

30 januari Alexander Blessin (47) was een nobody toen het seizoen begon. Een naam zonder gezicht. Na zes maanden is hij de rijzende ster onder de trainers van de Jupiler Pro League. Wie KV Oostende sexy kan maken, moét wel iets juist doen. “New York interesseerde me niet. Oostende wel.”