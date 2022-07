Roland Duchâtelet is ontgoocheld nu Vanden Borre en Mboyo niet worden vervolgd: "Voor matchfixing heeft het gerecht blijkbaar geen budget"

Belgisch voetbalVoormalig Standard-voorzitter Roland Duchâtelet reageert verbaasd op het feit dat de voetbalbond beslist heeft geen gevolg te geven aan zijn klacht naar aanleiding van de titelstrijd tussen Anderlecht en Standard in 2014. Duchâtelet had vernomen dat Anthony Vanden Borre en Ilombe Mboyo toen luxehorloges uitdeelden aan de Genk-spelers om wedstrijden te vervalsen. Na onderzoek besliste het Bondsparket beide heren niet te vervolgen. “Je zult aan hen moeten vragen waarom”, zegt Duchâtelet in een reactie.

Eerste nog even de vermeende feiten. Op 15 februari van dit jaar, zei Duchâtelet: “We hebben voldoende elementen om met zekerheid te kunnen zeggen dat die play-offs destijds vervalst zijn.” De ex-Standard-voorzitter heeft het over het seizoen 2013-2014. Toen de Rouches een riante voorsprong in de play-offs kwijtspeelden en Anderlecht uiteindelijk kampioen werd. Duchâtelet diende destijds klacht in tegen Anderlecht, Racing Genk, Ilombe Mboyo, Anthony Vanden Borre en persoon X.

Quote Aan het proces voor de Aquino’s wordt 4 miljoen euro gespen­deerd. Maar voor match­fixing is blijkbaar geen budget. Roland Duchâtelet , Gewezen Standard-voorzitter

Nu heeft ook Standard voor dezelfde feiten klacht neergelegd. Dat gebeurde op 30 juni, vooral om te vermijden dat de zaak zou verjaren. Op basis van een verklaring van derden werden Mboyo en Vanden Borre ervan verdacht dure horloges te hebben uitgedeeld in de kleedkamer van Genk om matchen te fixen in het voordeel van Anderlecht. Vanden Borre was een speler van Anderlecht, maatje Mboyo zat destijds in Genk. “Onlangs was er dus die documentaire op RTBF waarin een ex-speler toegeeft dat hij een horloge kreeg aangeboden voor de wedstrijd in de play-offs van 2014 tegen Club Brugge. En in 2018 had Bruno Venanzi mij verteld dat hetzelfde gebeurd was voor de partij Anderlecht-Racing Genk in diezelfde play-offs. Nadien zijn de tongen losgekomen bij andere mensen.”

Beide spelers ontkenden enige betrokkenheid. Vanden Borre in een interview met Het Laatste Nieuws: “Er worden veel leugens over mij verspreid. Maar denk jij dat als ik van iemand een pak horloges zou krijgen, ik die zomaar zou weggeven? Dan zou ik ze gewoon voor mij houden. Meneer Duchâtelet ken ik enkel van naam. Hij is bij veel clubs gepasseerd en ook telkens weer moeten vertrekken omdat het niet zo goed liep, ik denk dat dat hem ergens frustreert. En ik zou hem graag eens op de man af vragen waarom hij mijn naam wil bezoedelen. Als je iemands naam door het slijk haalt, moet je bewijzen hebben en zeker van je stuk zijn. Maar dit is gratuit en dat pik ik niet. Mij raakt hij niet met die beschuldigingen, je m’en fous. Maar dat er vragen worden gesteld aan mijn nichtjes, die zelfs niets met het voetbal te maken hebben, daar word ik boos van.”

De voetbalbond heeft de advocaten van Mboyo en Vanden Borre ingelicht dat het Bondsparket niet ingaat op de klachten van Duchâtelet. Zij hebben de zaak een dikke vijf maanden onderzocht. Vooral voor Mboyo was de impact groot. Hij werd ontslagen bij AA Gent - dat had meerdere redenen - en zit nog steeds zonder club. Verwacht wordt dat ook Justitie beide spelers niet zal vervolgen. Al is Duchâtelet daar nog niet zo zeker van. “Ik weet niet of de rechtbank op dezelfde manier oordeelt, dat zou in elk geval heel straf zijn”, zegt hij in een reactie. “Ik ken ook de motivatie van het Bondsparket niet om niet tot een vervolging over te gaan, ik kan dit niet plaatsen. Ik wacht nu met ongeduld af wat de rechtbank zal beslissen.” Intussen zit er voor Duchâtelet niets anders op dan af te wachten. “In 2014 heb ik een eerste klacht neergelegd, we zijn nu acht jaar verder. Denk je werkelijk dat ik daar nog elke dag mee bezig ben? Matchfixing blijkt voor het gerecht geen thema te zijn. Aan het proces voor de Aquino’s wordt 4 miljoen euro gespendeerd. Maar voor matchfixing is blijkbaar geen budget.”

Volledig scherm Roland Duchâtelet. © photo_news

In een reactie liet ook de KBVB weten dat er na onderzoek te weinig elementen waren om verdere disciplinaire acties te ondernemen. “Uit onderzoek blijkt dat er onvoldoende elementen aanwezig zijn om toe te laten verdere disciplinaire acties te ondernemen binnen de reglementaire verjaringstermijn van acht seizoenen, waardoor het dossier geseponeerd wordt. Het voorgaande doet geen afbreuk aan een eventuele verderzetting van het strafonderzoek door de gerechtelijke overheden.”

