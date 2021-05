Roger Vanden Stock heeft mogelijk klacht van Veljkovic aan zijn been na uitspraken in de pers: “Hij probeert eigen falen goed te praten”

In een gesprek met verschillende kranten laat Roger Vanden Stock het volgende optekenen: “Neem nu Dejan Veljkovic. Die heb ik mijn bureau uitgegooid. Hij beweerde dat hij wedstrijden kon beïnvloeden. Daar wilde ik niets mee te maken hebben, ik had al in zo een storm gezeten in mijn beginjaren (Roger Vanden Stocks vader Constant had een scheidsrechter geld betaald voor een match tegen Nottingham Forest, red.), dat gesprek met Veljkovic deed slechte herinneringen naar boven komen."

Uitspraken die Veljkovic, spilfiguur en spijtoptant in een grootschalig gerechtelijk onderzoek naar fraude in het Belgisch voetbal, opnieuw in een slecht daglicht stellen. “Mijn cliënt is geschokt en ontkent op meest formele wijze de beweringen van Vanden Stock”, aldus Luyckx. “Het is wel heel opvallend dat hij dat beweert, want tot op de laatste dag heeft Veljkovic zaken gedaan met Anderlecht. Er is ook nooit door Vanden Stock een melding gedaan bij de voetbalbond en wij zijn er nooit over geïnterpelleerd. Die beweringen worden ook absoluut niet gestaafd in het gerechtelijk onderzoek dat intussen bijna drie jaar loopt. En het onderzoek is grondig gevoerd.”