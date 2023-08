Robby Verstraeten, de winnaar van vorig jaar, stelt zijn Gouden 11-ploeg samen: “Geduld uitoefenen”

Vorig seizoen ging Robby Verstraeten uit Heusden-Zolder met de hoofdprijs van 10.000 euro aan de haal. “Ik heb mijn transfers zo lang mogelijk uitgesteld en dat bleek een uitstekende tactiek te zijn. Ik had een geweldige ploeg voor de play-offs en zo heb ik uiteindelijk aan het langste eind getrokken. Natuurlijk speel de factor geluk ook een rol, maar het is vooral belangrijk dat je geduld hebt. Je mag niet te vroeg ingrijpen.”

“Met mijn vriendengroep hadden we een superklasse aangemaakt. Dat leefde enorm, want naast mijn familie waren ook mijn collega’s grote supporters. Ik werk als verpleegkundige in het UZ Leuven en op de werkvloer ging het vaak over de Gouden 11. Ik hoop dit jaar opnieuw mee te dingen naar de oppergaai.”

De Gouden 11-ploeg van Robby Verstraeten:

• Jean Butez (Antwerp, 20 miljoen euro)

• Daniel Muñoz (Racing Genk, 23 miljoen euro)

• Tsuyoshi Watanabe (AA Gent, 20 miljoen euro)

• Soumaïla Coulibaly (Antwerp, 14 miljoen euro)

• Maxim De Cuyper (Club Brugge, 17 miljoen euro)

• Philip Zinckernagel (Club Brugge, 17 miljoen euro)

• Cameron Puertas (Union, 11 miljoen euro)

• Alan Minda (Cercle Brugge, 14 miljoen euro)

• Joseph Paintsil (Racing Genk, 21 miljoen euro)

• Kasper Dolberg (Anderlecht, 22 miljoen euro)

• Hugo Cuypers (AA Gent, 26 miljoen euro)

• Jordan Bos (Westerlo, 4 miljoen euro)

• Tatsuya Ito (STVV, 9 miljoen euro)

• Thibo Somers (Cercle Brugge, 17 miljoen euro)

• Lion Lauberbach (KV Mechelen, 14 miljoen euro)

Volledig scherm De Gouden 11-ploeg van Robby Verstraeten. © HLN

Eerst oefenen, dan voor echt

De eerste zes speeldagen van de Jupiler Pro League kan je gebruiken om het spel te leren kennen, je voorbereidingen te treffen, spelers te scouten, ploegen in te schrijven en wijzigingen door te voeren. Er kunnen nog geen prijzen worden gewonnen. Hoe de (cash)prijzenpot er vanaf speeldag 7 uitziet, vind je hier.

We delen tijdens de voorbereidingsperiode wel een gratis team uit aan de top tien in elk speeldagklassement. Schrijf dus snel je ploeg(en) in via de onderstaande gouden knop.

Hoe deelnemen aan de Gouden 11?

Stap 1 : Ga naar www.gouden11.be en stel je team samen.

Stap 2 : Begin na te denken over jouw ideale ploeg, waarmee je denkt zo hoog mogelijk te scoren. Je moet vijftien spelers selecteren met een budget van 250 miljoen euro. Er mogen wel maar twee spelers per ploeg deel uitmaken van jouw Gouden 11. Probeer dus tactisch sterk te zijn.

Stap 3 : Als je jouw ploeg gemaakt hebt, moet je enkel nog beslissen wie je aanvoerder wordt. Je aanvoerder kan je per speeldag veranderen en levert je extra punten af.

Stap 4 : Als alles in orde is, moet je jouw deelname nog bevestigen door te betalen. Wil je meedoen aan de Gouden 11, dan kost dat 9,99 euro. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is.

Stap 5 : Amuseer je met de Gouden 11. Na iedere speeldag kun je jouw behaalde punten bekijken en ontdekken of je een prijs wist te bemachtigen.

Dit artikel is je aangeboden door de Gouden Spelen.

Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.