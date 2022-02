Rob Schoofs leidt KV Mechelen met wereldgoal naar simpele zege tegen KV Oostende

Jupiler Pro LeagueKV Mechelen gaat door op z’n elan. Na de overwinningen op Standard en tegen Beerschot, legde het ook KV Oostende makkelijk over de knie. Het slot ging er pas op het einde van een saaie eerste helft af, maar daarna kregen de fans waar voor hun geld. Het werd nog 3-0 en Rob Schoofs maakte één van de mooiste goals uit z’n carrière. OH Leuven won dan weer van Cercle Brugge.

Het begin van de wedstrijd was ronduit slaapverwekkend. Wie de weekend-editie van Het Laatste Nieuws mee naar het stadion nam kon in het eerste halfuur zonder iets te missen het kruiswoordraadsel en de sudoku invullen. Yves Vanderhaeghe bouwde tijdens zijn eerste wedstrijd terug bij KVO immers zekerheid in en kwam aan de aftrap in een egelstelling. Osaze Urhoghide, de nieuwe rechtsachter, mocht z’n debuut maken.

Het was wachten op een doelpunt van KV Mechelen. Schoofs zag zijn kopbal de lat likken iets over het halfuur, maar het was Kerim Mrabti die de nul van het bord veegde. Na een mooie één-twee met Cuypers schoof hij de bal buiten het bereik van Guillaume Hubert in de rechterbenedenhoek. KV Oostende moest het plannetje aanpassen tijdens de rust en liet z’n topschutter Gueye invallen. Onder meer Robbie D’Haese ging naar de kant, we moeten grif toegeven dat we hem echt niet gezien hadden in die eerste helft.

Veel extra gevaar leverde dat niet op en de 2-0 van Shved sneed de benen af. Zijn knal week af op Fortes en belandde met een gelukje in doel. Hét orgelpunt kwam er enkele minuten later. Rob Schoofs pikte de bal op aan de rechterkant van het veld, sneed naar binnen en vuurde een raket af met z’n linker. Hubert kon enkel kijken hoe de bal via de kruising in doel belandde. Wereldgoal zonder meer. Daarna speelde KV Mechelen de match rustig uit en was de knappe negen op negen een feit. Yves Vanderhaeghe zal de handen uit de mouwen mogen steken bij dit Oostende.

