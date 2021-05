Ritchie De Laet: “Hopelijk donderdag geluk aan onze kant” - Vercauteren: “We verdienden beter”

“Het zit ons steeds net niet mee”, opent de aanvoerder van Antwerp. “In al de wedstrijden dat we gespeeld hebben, zitten we altijd goed in de wedstrijd, maar dat het altijd net niet wil lukken. Spijtig.”

Donderdag bekampen Antwerp en De Laet de ploeg in vorm Racing Genk. “Ik denk dat gewoon de volgende wedstrijd belangrijk is. We moeten er donderdag gewoon terug staan als ploeg en hopen dat het dan net wel lukt. De bal wil gewoon echt niet goed vallen momenteel. Op het laatste met die kopbal met Seck en Mignolet, met een beetje geluk gaat hij er misschien wel in, maar dat zijn de details die het verschil maken. Als we gewoon zo blijven spelen en de bal zo blijven rondtikken, moet dat op een gegeven moment toch draaien voor ons en laat ons hopen dat dat volgende wedstrijd is.”

“In alle wedstrijden, behalve de laatste twintig minuten tegen Racing Genk, vond ik dat we in grote mate de betere ploeg waren. Je moet het dan natuurlijk proberen af te maken en als dat niet gebeurt breng je jezelf in moeilijkheden.”

“Het is een lang seizoen geweest. Je kunt dat niet alleen zien bij mij, maar bij de meeste spelers. In de laatste vijftien à twintig minuten worden de meeste kansen gecreëerd, omdat de spelers gewoon moe zijn. Ik denk dat we nu gewoon het verstand op nul moeten zetten en nog twee wedstrijden alles moeten geven. We geven niet op.”

Ook trainer Franky Vercauteren was teleurgesteld na de wedstrijd en zag enkele zaken die beter moeten. “We geven het eigenlijk een beetje weg”, vertelt Vercauteren. “We hebben wel nog geprobeerd met verschillende middelen om terug te komen. Ik denk dat we nog enkele kleine mogelijkheden hadden. Zij natuurlijk ook op de counter. Ik kan weinig verwijten aan de spelers en we verdienden het niet, maar het zijn de punten die tellen.”

