Ritchie De Laet: “Deze zege doet veel deugd”

Jupiler Pro LeagueAntwerp heeft dankzij een 0-2 zege op het veld van Club Brugge een uitstekende zaak gedaan in de strijd om Play-off 1. Aanvoerder Ritchie De Laet was dan ook erg opgetogen. Volgende speeldag ontvangt ‘The Great Old’ het Anderlecht van Vincent Kompany.

“Iedereen wou er voor vechten en zijn hoofd ervoor leggen”, aldus De Laet. “Het klassement liegt niet, Brugge is een klasse apart, maar daarom doet deze zege ook extra veel deugd. Deze overwinning heeft ons wat meer ademruimte. Ook over zijn niet selectie voor de Rode Duivels wijde De Laet nog even uit. “Ik heb nooit contact gehad met bondscoach Martinez. Het is goed dat jonge spelers hun kansen krijgen, maar natuurlijk had ik wel op een selectie gehoopt.”

Antwerp-doelman De Wolf over assist: “Bij de jeugd ook paar keer gedaan”

Belangrijke rol voor doelman Ortwin De Wolf bij Antwerp. De keeper gaf een assist én hield z’n netten schoon. “Of ik ooit eerder een assist gaf? Bij de profs niet, denk ik. Maar in de jeugd heb ik het wel een paar keer gedaan. Ik wilde de bal met de uittrap achter de verdediging leggen, maar hij viel er wel perfect tussen. Dat we daarnaast ook de nul houden, maakt het helemaal mooi. Daar train je voor. Een spits wil scoren, wij willen vooral voorkomen dat de tegenstander niet scoort. Ik moest niet heel veel reddingen verrichten, maar als doelman moet je ook waken over de organisatie. Dat heb ik ook gedaan. Of ik me zorgen maak over de terugkeer van Butez? Ach, ik ben naar Antwerp gekomen om te spelen. Dus als ik mijn kans krijg, dan moet ik die grijpen.”

Lamkel Zé: “Nog drie finales”

We hebben de perfecte match gespeeld. De laatste maanden is er veel veranderd voor mij, zeker me de komst van de nieuwe coach. Als Lamkel Zé geen muizenissen heeft in zijn hoofd, dan kan hij veel. Er resten ons nog drie matchen en het zijn drie moeilijke matchen. Anderlecht wil ook nog in Play-off 1 geraken en Moeskroen strijdt tegen de degradatie.”

