Riskeert nummer drie Champions’ play-offs alsnog geen Europees voetbal? Volgens dit scenario kan het

Het huidige reglement schrijft voor dat het team dat als vierde finisht in de Champions’ play-offs normaliter in een barrageduel tegen de beste van de Europe play-offs moet strijden voor het vijfde Europese ticket, dat het laagste in rang is. De barragewinnaar belandt in de tweede voorronde in de Conference League. De Pro League voorziet wel dat dat barrageduel niet hoeft door te gaan als de bekerwinnaar in de Champions’ play-offs zit of de bekerwinnaar de Europe play-offs wint. In al deze gevallen ziet de winnaar van de Europe play-offs zich sowieso rechtstreeks beloond met een Europees ticket.