Rik Verheye en Sam Kerkhofs nemen voetbalclub Sporting Hasselt over

De interesse is via een intentieovereenkomst wel degelijk concreet. Sporthouse Group, de mediagroep met als bestuurders Wouter Vandenhaute, Tomas Van Den Spiegel en Sam Kerkhofs, neemt zo goed als zeker Sporting Hasselt over. Samen met acteur Rik Verheye gaat Kerkhofs zich ontfermen over de leiding van de club uit de tweede amateurliga.

In een bericht op de sociale media stellen Kerkhofs en Verheye dat Sporting Hasselt hen enkele maanden geleden op de radar kwam. Nu engageren ze zich “met volle goesting om de club op een gezonde en duurzame manier verder uit te bouwen.” Opvallend, des te meer omdat Verheye fan is van Club Brugge en Kerkhofs van Anderlecht. “Dat lijkt het begin van een slechte grap, maar dat is het niet”, stellen ze.

“We zijn ons bewust van de vele risico’s en onderschatten onze opdracht niet. We zullen verder bouwen op de huidige werking en vol inzetten op de lokale verankering in Hasselt. We hopen de voorwaarden in de intentieovereenkomst snel te vervullen zodat we alles kunnen officialiseren.”

Meer dan waarschijnlijk gaat Sporthouse Group rond Sporting Hasselt een realityserie maken, naar het internationale voorbeeld van ‘Welcome to Wrexham’. De Welshe club werd in 2020 overgenomen door de Canadees-Amerikaanse acteur Ryan Reynolds en de Amerikaanse duivel-doet-al Rob McElhenny. De serie werd een regelrechte hit en Wrexham wist het voorbije seizoen de titel in de National League - de Engelse vijfde klasse - en bijhorende promotie te pakken.

Sporthouse Group verzorgde aanvankelijk louter de website en social mediaplatformen van topvoetballers zoals Dries Mertens, wiens vrouw Kat de nicht is van Sam Kerkhofs, en Kevin De Bruyne. In 2017 kocht gewezen basketter Tomas Van Den Spiegel zich in, een jaar later deed ook Wouter Vandenhaute dat via een kapitaalverhoging.

