Rik De Mil staat met Club voor bepalend tweeluik: “Winnen van Westerlo en dan zien we wel”

Voetbal Jupiler Pro League Tom Vandenberg­he en KV Kortrijk zijn ondanks scoreloos gelijkspel gered: “De opluchting is groot”

Dankzij de nederlagen van Zulte Waregem en Oostende is KV Kortrijk zeker van een verlengd verblijf in 1A. De Kerels kwamen niet tot scoren tegen Eupen, maar ook de Panda’s konden de netten niet doen trillen. Tom Vandenberghe had wederom een aantal knappe parades in huis.