Riemer, die met lof strooit naar Westerlo, bevestigt dat Slimani fit is: “Maar hij zal zeker niet élke match starten”

Is er leven na Verschae­ren? De opties van Riemer in zijn zoektocht naar een nieuwe draai­schijf afgewogen

Het wordt zoeken voor Anderlecht in Eupen, naar een manier om performant te zijn zónder Yari Verschaeren. Net nu het om de knikkers gaat is Anderlecht z’n draaischijf voor lange tijd kwijt. In de zomer haalt Anderlecht wellicht een vervanger, maar ook nu heeft Riemer verschillende alternatieven.