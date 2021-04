Referee Department “tevreden” over progressie in België: “Niets is zwart-wit. Iedereen maakt fouten. Ook de VAR”

“Een open communicatie.” Daarvoor ijvert scheidsrechtersbaas Bertrand Layec. De Fransman gaf gisteren een exposé - eerder deed hij dat ook al aan de trainers van de acht clubs die play-offs spelen - over de arbitrage. Daarin ging Layec dieper in op de nabije toekomst. Zo zal er strenger opgetreden worden tijdens de play-offs. Het sleutelwoord is: respect. “We willen een positief imago uitdragen”, zegt hij. “De focus zal liggen op ‘dissent, mobbing and surrounding’. Spelers die ostentatief verhaal komen halen bij de scheidsrechters, krijgen onmiddellijk een gele kaart. Idem voor spelers die betrokken zijn bij een opstootje: de aanstokers zullen meteen bestraft worden. We zullen ook niet aanvaarden dat leden van de technische staff rechtspringen en uitleg vragen aan de scheidsrechter. De trainer mag dat wél doen en moet zijn staff onder controle houden.”