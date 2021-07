Refaelov praat voor het eerst na zijn tumultueuze overgang: “Anderlecht heeft het spel correct gespeeld”

Rode Duivels Zelfs vandaag speelde Martínez nog mentaal spelletje: basiself met Doku pas uur voor de match bekend

2 juli Il segreto. Het geheim. Tot in het extreme bewaard – pas om 19u50 raakte de basiself van de Duivels bekend. Bijna een halfuur later dan de vorige vier Belgische duels op dit EK. Met De Bruyne in de basis en Doku in de plaats van Eden Hazard, niet eens voldoende fit om op de bank te zitten. Ziehier hoe Martínez al dagenlang onder de huid van Mancini probeerde te kruipen.