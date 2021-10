Refaelov, Hoedt, Zirkzee en Olsson stellen speciaal derde tenue van Anderlecht voor dit seizoen voor

Standard “Dit keer je niet in een vingerknip”: Standard sukkelt verder in diepe coma, krijgt Elsner ‘Rouches’ wakker?

Na twee wedstrijden tegen de 16de en de 17de in de stand, is er maar één logische conclusie: de trainerswissel bij Standard bracht geen schokeffect teweeg. Luka Elsner presenteert zich als een coach met een visie en een plan, maar hij botst in Luik op een team zonder ziel, zonder vertrouwen en met een gebrek aan pure kwaliteit. Er wacht de Sloveen een werk van lange adem.

25 oktober