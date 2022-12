REEKS. Het wonderjaar van Simon Mignolet: wie houdt de redder van Club in play-off één en de Champions League van de Gouden Schoen?

Belgisch voetbalIn een zesdelige reeks analyseren we het wonderjaar van zes Belgische succesverhalen in 2022. Vandaag: Simon Mignolet, 34 jaar en op de top van zijn kunnen. De doelman van Club Brugge had ‘the time of his life’ in in 2022. Een heldenrol in de play-offs én in de Champions League. Volgt eind januari de ultieme bekroning?