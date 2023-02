Red Flames kloppen Italië na late winning goal Wullaert op Arnold Clark Cup

Het is de eerste wedstrijd van de Arnold Clark Cup. In minuut 14 komt de bondscoach in beeld terwijl hij zijn handschoenen aantrekt. Hij ziet dat Dhont, Detruyer en Janssens in de rug van De Caigny veel en vinnig druk zetten op de Italiaanse defensie. Dat werkt. De Neve speelt verticaal naar Dhont en die vindt Detruyer. De dubbelpass met De Caigny gaat goed. Detruyer loopt rond Schroffenegger en scoort. Detruyer is pas 19. Tweede basisplaats, eerste doelpunt.

28ste minuut. Caruso schiet ineens hard op een bal die van links komt. Evrard slaat het leer over het doel. De eerste en de enige keer dat het sterke duo Kees - De Neve een Italiaanse aanvalspoging niet kan neutraliseren.

Op het EK haalden de Flames het met moeite van Italië. Het was een historische gebeurtenis want zo geraakten ze in de kwartfinale. Daarna verbrokkelde fort België. Italië speelt in de zomer de Wereldbeker, de Belgische vrouwen kunnen dan uitgebreid met vakantie. Uitgeschakeld door Portugal. Twee vragen. Wat blijft er nog over van de Engelse vibe en, kan daar dit jaar wat extra’s aan toegevoegd worden? Als de eerste helft in Milton Keynes een voorafspiegeling is van wat er nog komt dan kijken we uit naar het vervolg. België speelt een mature eerste helft. Italië staat zeker niet op zijn sterkst met amper twee speelsters die op het EK basis waren. Serneels houdt voor de pauze Wullaert op de bank.

Vanaf begin tweede helft zet Italië het blok hoger. Justine Vanhaevermaet brengt redding met een souvereine tackle. Evrard gooit zich er eens tussen en pakt ook nog een schot. De Flames doen niks meer op de andere helft. Wullaert, Delacauw en Missipo komen in het veld.

Volledig scherm © BELGA

Als Delacauw de bal verliest, gaat die naar Piemonte. Zij legt hem goed voor Giugliano. Met buitenkant rechts schiet ze de bal in de hoek. Nicky Evrard gebaart dat ze die had moeten hebben. Met twee handen voor haar gezicht ziet ze die bal nog eens komen.

Giugliano, Giacinta, Girelli, Salvai, twee van Roma, twee van Juve, de kanonnen zijn nu van de partij. Rond minuut 70 ontsnappen de Flames aan een tweede tegendoelpunt. Het fort wankelt. Nog 10'. Balbezit Italië 63% en 8 doelpogingen tegen 0.

Hoge voorzet van Wijnants van links. Hannah Eurlings legt haar kopbal in de hoek. Schroffenegger pakt uit met een sublieme redding. Evrard gaat kort daarna in de voeten van Girelli. Kort voor tijd verliest België Laura De Neve. Van Haevermaet depanneert. België moet met tien de match uitspelen. Een minuut voor tijd passt Delacauw de bal naar Wullaert. Ze blijft baas over Linari en Salvai en schiet schuin binnen. Haar 72ste goal voor de Flames is de matchbal tegen Italië. Hadden de Azurre een punt verdient? Jazeker. Gaan wij daarover zeuren? Niet echt.

Doelpunten: 16' Detruyer 1-0 64' Giugliano 1-1 90' Wullaert 1-2

Opstelling: Evrard - Cayman, Kees (Missipo), De Neve, Meersman (Deloose)- Vanhaevermaet, Biesmans - Janssens (Wijnants), Detruyer (Wullaert), Dhont (Eurlings) - De Caigny (Delacauw)

Volledig scherm © BELGA