Red Flames beseffen dat het “van moeten” is tegen Zwitserland: “Iedereen is er klaar voor”

Belgsich voetbalCruciale afspraak voor de Red Flames. Onze nationale voetbalploeg bij de dames staat morgenavond in Leuven oog in oog met Zwitserland in de strijd om een rechtstreeks ticket richting EK van 2022 in Engeland. “We zijn klaar.”

De Flames verloren eind september met 2-1 op Zwitserse bodem en staan daardoor pas tweede in groep H, op één punt van de ongeslagen leider. Mits winst is België altijd geplaatst voor het EK van 2022. Bij verlies of een gelijkspel eventueel ook - als één van de drie beste tweedes. Zo niet volgen in april nog play-offs met de overige zes tweedes.

“We beseffen wel dat het ‘van moeten' is”, geeft verdedigster Julie Biesmans daags voor de clash toe. “Maar anderzijds is het niet nodig om onszelf nog extra druk op te leggen. Als we klaar zijn en doen wat we moeten doen, dan weet ik dat we moeten kunnen winnen. Daarom hebben we er ook een goed gevoel bij.”

Volledig scherm Tessa Wullaert, hier op een archiefbeeld op training. © BELGA

Tessa Wullaert beaamt dat. “Het is lang geleden dat we nog verloren hebben in Leuven. We moeten gewoon vol vertrouwen aan die match beginnen”, vindt de aanvalster van Anderlecht (zie video boven), die na de nederlaag in Zwitserland zeer ontgoocheld was. “Vooral over de manier waarop we daar onderuit zijn gegaan. We hebben toen met angst gespeeld en dat was voor niks nodig. In de tweede helft hebben we ons herpakt. Hopelijk spelen we morgen vanaf de eerste minuut op die manier. We hebben ook geen coronagevallen, da’s alleszins positief.”

“In Zwitserland hebben we de eerste helft gemist, de tweede was veel beter. Dus we kunnen wel goed inschatten wat we waard zijn”, besluit Janice Cayman. “Ik denk niet dat het slim is om te beginnen rekenen of speculeren. We moeten gewoon aan de match beginnen met de intentie om ze te winnen. Dan zijn we sowieso gekwalificeerd.”

Biesmans: “We moeten onszelf geen onnodige druk opleggen”

Cayman: “Na tweede helft in Zwitserland weten we wat we waard zijn”

Serneels: “Zaak om het hoofd koel te houden en bij de les te blijven”

Bondscoach Ives Serneels liet in aanloop naar het duel al verstaan niet te willen rekenen. “We gaan voor de rechtstreekse kwalificatie”, verklaarde de Belgische T1. “We hebben nog alle troeven in hand om dat te verwezenlijken. We moeten gewoon winnen van Zwitserland. Het wordt nu vooral zaak om het hoofd koel te houden en bij de les te blijven.”

Volledig scherm Julie Biesman, hier op een archiefbeeld op training. © BELGA

Volledig scherm Bondscoach Ives Serneels. © BELGA