Reconstructie van de ‘Heinback’: lot van De Decker was al bezegeld na 0-3 tegen Essevee

Nations League Rode Duivels treffen Frankrijk in halve finales Nations League, Martínez: “We zijn beiden sterker geworden sinds halve finale op WK. Dit wordt fantas­tisch”

3 december De Rode Duivels mogen zich in de halve finales van de Nations League meten met wereldkampioen Frankrijk, zo wees de loting in Nyon zopas uit. De wedstrijd wordt op 7 oktober gespeeld in Turijn. Drie dagen later, op 10 oktober, volgt dan een eventuele finale tegen de winnaar van het duel tussen Spanje en Italië. Roberto Martínez kijkt alvast reikhalzend uit naar de confrontatie.