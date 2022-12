RECONSTRUCTIE: Met transfervrij vertrek bij Standard gaat wens Nicolas Raskin in vervulling

Belgisch voetbalNicolas Raskin (21) heeft zijn laatste wedstrijd voor Standard gespeeld. De middenvelder wil zijn aflopende contract niet verlengen en is teruggezet naar de B-kern. Op social media klaagt hij over een gebrek aan respect. Nochtans kon Raskin jaarlijks 1,8 miljoen euro verdienen. Reconstructie van een “spijtige zaak voor alle betrokkenen”.

Na maanden onderhandelen zette Nicolas Raskin zaterdag een punt achter de gesprekken. De jeugdinternational kondigde het nieuws zelf aan op social media. “Als je geen respect meer krijgt, moet je weten wanneer je moet vertrekken. Heel ontgoocheld, maar niet verrast.” Bij Standard fronsten ze eens met de wenkbrauwen.

Trainer Ronny Deila ging zondag op een persconferentie in op de Instagram-post van Raskin. “Dat hij de club een gebrek aan respect verwijt? Dat is voor zijn rekening. We wilden een team rond hem heen bouwen. Ik denk dat de club er alles aan gedaan heeft om hem hier te houden. Hoe hoog het voorstel precies was, weet ik niet. Naar wat ik hoorde was het aanzienlijk. Maar dit draaide niet om geld, eerder om het maken van een transfer.”

Volledig scherm . © Instagram Nicolas Raskin

Zoals Amallah

Deila noemde Raskin verder nog “een geweldige speler en een fantastische jongen”, maar zijn uitspraken sterken de constatering binnen Standard dat de speler nooit de intentie had om te verlengen.

TD Fergal Harkin was voorbije zomer zeer duidelijk tegen Raskin. Hij zei hem dat Standard ook onder Amerikaans bewind niet over eindeloze budgetten beschikte, maar was toch bereid een forse inspanning te doen: een jaarloon van bruto 1,8 miljoen euro en zelfs een afkoopclausule die onder zijn marktprijs lag.

Dat de clubleiding van de Rouches af en toe optimistischer werden over een hernieuwing van zijn contract had te maken met de gemengde signalen die hun talentvolle middenvelder verstuurde. Raskin had gezien dat Selim Amallah, ook in het bezit van een aflopend contract, eerder naar de B-kern werd gestuurd en wilde een dat scenario zo lang mogelijk vermijden.

Vanaf dit weekend is het gedaan. “Nicolas Raskin zal net als Selim (Amallah, red.) niet meer met ons spelen en trainen”, zei Deila. “Jammer, want het is een fantastische jongen en een belangrijke speler voor ons. Het is een politiek besluit en als club moet je ook waarde op je spelers creëren. Als iemand gratis weggaat, is daar niet langer sprake van. Voor oudere jongens als Cimirot is dat anders. Op hen kun je minder meerwaarde creëren.”

Volledig scherm Raskin. © BELGA

Club Brugge

De voorbije zomer had Raskin eigenlijk zijn zinnen al gezet op een vertrek. Hij sprak tot twee keer toe met Club Brugge. De regerend landskampioen gaf hem een indicatie van wat hij kon verdienen: een veelvoud van zijn huidige loon in Luik. Raskin vreesde de reactie van de Standard-fans en stelde zijn antwoord aan blauw-zwart keer op keer uit. In Brugge, waar men altijd meerdere pistes verkent, besliste men om vol voor Raphael Onyedika te gaan.

Raskin zag zichzelf eerder in het buitenland voetballen. Hij legde de lat hoog. Reims, Bologna en andere ploegen die polsten, vond hij te min. De clubs waar hij zich wel zag voetballen, meldden zich nooit.

Aan het einde van de zomermercato meldde Rangers FC zich. Hij zag het als een reddingsboei. De Schotten zouden Glen Kamara aan Nice verkopen, maar toen die transfer geen doorgang vond, zagen ze af van een bod.

Standard wil in de wintermercato een vervanger voor Raskin halen en staat open voor voorstellen voor zowel Raskin als Amallah. Er worden veel clubs genoemd, maar niemand deed een bod. Het is de vraag of dat nog zal gebeuren. In de zomer zijn ze gratis op te pikken. Ook voor de spelers is een vertrek aan het einde van dit seizoen interessant. Omdat clubs dan geen transfersom hoeven te betalen is er meer budget beschikbaar voor loon en premies.

Volledig scherm © BELGA