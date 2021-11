Rechtbank veegt schorsingen van onder meer Veljkovic en voormalig KV Mechelen-bestuur van tafel: “De eerlijkheid van het proces werd opgeofferd”

“Wat de spelersmakelaars betreft, oordeelde de rechtbank dat de opgelegde sancties niet voldeden aan de legaliteitsvereiste. Voor één spelersmakelaar en een aantal ex-bestuurders was de bestreden arbitrale beslissing bovendien niet gemotiveerd. Verder stelde de rechtbank vast dat het BAS zonder instemming van bepaalde eisers de tuchtzaak zonder instemming van de partijen in het openbaar had behandeld, tegen het eigen reglement in. Voor alle eisers oordeelde de rechtbank dat de arbitrale eindbeslissing in strijd was met de openbare orde, omdat de rechten van de verdediging meermaals waren geschonden. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het BAS waren door de onaflatende druk van de voetbalbond eveneens in het gedrang gekomen. Er werd niet met gelijke wapens gestreden. De verdediging beschikte niet over voldoende tijd en middelen om weerwerk te bieden. De rechten van de verdediging werden aan de noden van de voetbalwereld ondergeschikt gemaakt, de eerlijkheid van het proces opgeofferd aan de eerlijkheid van de voetbalcompetitie.” Kort samengevat: de rechtbank is van oordeel dat het zestal (deels) onterecht is geschorst.