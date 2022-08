REACTIES. Van Bronckhorst: “Twee goals ophalen niet onmogelijk” - Geraerts: "De spelers moéten hiervan genieten” - Vanzeir: “Ze hebben zich aangepast”

Van Bronckhorst: “Te veel spelers onder niveau”

Glasgow Rangers-coach Giovanni van Bronckhorst was teleurgesteld. “Er bleven te veel spelers onder hun niveau”, vertelde de Nederlander. “Er zijn vanavond veel dingen fout gegaan”, begon Van Bronckhorst. “We speelden niet op ons niveau, te veel spelers gaven afwezig. Vorig seizoen behaalden we goede resultaten buitenshuis. Om de groepsfase van de Champions League te bereiken, moet je vechten en dat hebben we niet laten zien.” De voormalig Nederlands international blijft echter vol vertrouwen uitkijken naar de return, komende dinsdag in Glasgow. “We hebben nog steeds de mogelijkheid om de scheve situatie recht te zetten. Twee doelpunten achterstand is niet onoverkomelijk, maar we zullen een heel andere prestatie moeten leveren tegen een goede tegenstander.”