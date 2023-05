REACTIES. Van Bommel beseft dat er oplapwerk nodig is: “We krijgen nog een kans, maar die wordt wel vele malen moeilijker”

KIJK. Van Bommel: “Volgende week kunnen we nog kampioen worden”

Ontgoocheling troef in Deurne Noord, waar de champagne klaar stond om ontkurkt te worden maar uiteindelijk toch weer de koelkast in mocht. (Nog) geen titelfeest. “We moeten dit zo snel mogelijk accepteren”, bleef Antwerp-coach Mark van Bommel rustig voor de camera van rechtenhouder Eleven Sports. “Ik heb zelf gevoetbald en besef dat is een heel zware teleurstelling is. We moeten dit verwerken in aanloop naar volgende week zondag. Er vloeiden tranen in de kleedkamer, maar dat is volledig normaal. Dat is ook niet erg.”

Van Bommel trok de vergelijking met een grote ontgoocheling uit zijn eigen spelerscarrière. “Met Nederland hebben we in 2010 de WK-finale verloren. Dat was één kans, die je één keer in vier jaar krijgt. Dat kun je niet meer omdraaien. Maar wij krijgen wél een tweede kans. Al wordt die wel vele malen moeilijker dan vandaag.”

“Het is jammer dat we het niet hebben kunnen afmaken”, vertelde Toby Alderweireld. “Na hun rode kaart was het voor ons hinken op twee gedachten. Zij speelden ook heel compact, daar moeten we hen complimenten voor geven. We hebben nog een paar kansen gekregen, maar we hebben niet de nodige kwaliteit kunnen brengen.”

“Dit is natuurlijk een kleine teleurstelling”, aldus Alderweireld. “Maar langs de andere kant: als we volgend weekend winnen, is er niks gebeurd. We moeten de koppen bijeen steken en onszelf opladen richting volgend weekend. We geloven nog steeds voor de volle 100 procent in de titel.”

KIJK. Keita: “Elke speler heeft gevoel van teleurstelling”

Aan de andere kant had Union-verdediger Siebe Van der Heyden een “dubbel gevoel”. “We zijn blij met de 1-1. Voor onszelf, voor de supporters, voor iedereen. Hopelijk kunnen we het volgende week afmaken. Maar ik ben wel heel teleurgesteld door mijn blessure. Ik viel verkeerd en het voelde niet goed. We moeten de foto’s nog afwachten, maar de dokter zei dat ik misschien een scheurtje in het ligament had.”

“We kwamen niet in ons spel, we kwamen niet in het ritme van de match", luidde de analyse van Van der Heyden. “Maar we zijn blijven geloven. Het is een klein mirakel dat we hier nog een punt pakken, als je ziet wat er allemaal in ons nadeel gebeurd is. We zijn mentaal zo sterk, dat hebben we vandaag weer getoond.”

KIJK. Jelle Bataille: “Dit komt hard binnen”