REACTIES. Riemer: “Te veel technische foutjes” - Verschaeren: “We weten dat het niet goed genoeg was, maar op een overwinning kan je bouwen”

KIJK. Riemer: “Spelers moeten zichzelf meer vrij laten”

Anderlecht had het vooral in de eerste helft knap lastig met de hoge druk van KV Oostende. En dat resulteerde in heel veel lange ballen richting Amuzu. “We wisten op voorhand dat een verplaatsing naar Oostende lastig zou worden”, zei doelpuntenmaker Amir Murillo achteraf. “We hebben de drie punten gepakt, maar zo leek het niet als je ons spel zag. We hadden het moeilijk en we vonden de ruimte niet. Waar dat aan ligt? Geen idee. Tijdens de rust zei de coach wel dat het beter moest. Het was echt niet makkelijk om de ruimte in hun rug te benutten. Dat was niet echt het plan, al die lange ballen naar Francis, maar soms was dat de enige optie.”

Ook Yari Verschaeren, die een voet had in de bevrijdende 0-2, wees naar de speelstijl van KVO om het povere spel van RSCA te verklaren. “Het was moeilijk om erdoor te komen. We moesten meer rust bewaren in de ploeg en meer geloven in onze eigen kwaliteiten. Na de 0-1 kropen we terug. In de tweede helft lukte dat al iets beter, maar nog niet goed genoeg. Dat weten we ook. Hoe dan ook: dit is en blijft goed voor het vertrouwen. Je kan beter bouwen op een zege dan een nederlaag, dus die drie punten waren heel belangrijk.”

Volledig scherm © Photo News

“Soms losten we dat goed op, maar er zaten te vaak technische foutjes in”, analyseerde Brian Riemer achteraf. “Tegen Oostende is het zelfmoord om kort te beginnen passen op je eigen helft, door hun hoge pressing. De ruimte lag in hun rug, en wij hebben daarvoor één van de beste spelers met Amuzu. We hebben daar een paar keer gevaar uit gehaald. Onze moeilijkste momenten waren die waar we toch kort inspeelden. Of dat dan een gebrek aan kwaliteit of vertrouwen is? Van beiden een beetje. We hebben een jong team, dus deze periode was niet makkelijk voor hen. Het was wat in de hoofden gekropen, maar ik zie veel vooruitgang. En er is zo veel kwaliteit op het trainingsveld! Het is zaak om niet te veel te denken over consequenties bij elke bal.”

Top acht

Anderlecht komt voorlopig wel op twee punten van de achtste plaats. Of ze nog geloven in Europees voetbal volgend seizoen? “Als we zoals vandaag spelen misschien niet, maar je moet niet alleen op vandaag af gaan”, weet Murillo. “We blijven verbeteren. Nieuwe coach, nieuw systeem...” Verschaeren vult aan: “In onze laatste drie matchen hebben we zeven punten gepakt. Da’s een leuk gevoel. De spelers zijn nooit echt met dat ‘degradatiegevaar’ bezig geweest. We kijken altijd match per match, om zo veel mogelijk punten te pakken. Het is moeilijk om nu naar de toekomst te kijken. Er is nog veel te rapen, en het zou voor ons niet goed zijn om veel verder te kijken. We werken er elke dag hard aan om Anderlecht terug te brengen tot wat Anderlecht is.”

KIJK. Verschaeren: “Niet goed voor ons om veel verder te kijken”