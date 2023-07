REACTIES. Riemer: “Ik maak me nergens zorgen over” - Dolberg: “Eerste helft heeft ons doodgedaan”

“De eerste helft was teleurstellend”, begon Dolberg bij Eleven. “Het was zwak, niet goed genoeg. In de tweede helft hebben we meer gecreëerd. Maar... right now it sucks. We zullen op de tweede helft moeten verder bouwen. Dan komt het wel goed. Het is moeilijk te verklaren waarom we zo slecht startten. We wisten nochtans dat Union gretig zou beginnen. De eerste helft heeft ons doodgedaan.” De reactie van Anders Dreyer lag in dezelfde lijn. “De eerste helft was niet goed genoeg, speelden we te vaak de lange bal. We zijn niet blij, maar we moeten door.”

In de eerste helft hadden we te weinig moed en geloof in onszelf. Brian Riemer

Coach Brian Riemer wilde niet al te streng zijn. “Een grote teleurstelling? Goh, dat is een te groot woord. We spelen wel tegen de ploeg die vorig jaar op twee minuten van de titel stond hé. Maar natuurlijk zijn we ontgoocheld, we kwamen voor een beter resultaat. In de eerste helft hadden we te weinig moed en geloof in onszelf. Het ging te traag, we waren slecht aan de bal. Dat was niet het Anderlecht dat ik wil zien. De tweede helft was veel beter. En dan is voetbal wreed. Dolberg miste een uitstekende kans, en aan de overkant geven ze nadien een strafschop.” Anderlecht voetbalde uiteindelijk slechts een tweetal kansen bij elkaar. “Maar luister, ik maak me nergens zorgen over”, aldus Riemer. “Dit is pas de eerste wedstrijd. Ik ben zeker dat we een goed seizoen gaan spelen."

Doelpuntmaker Eckert: “Vorig seizoen was moeilijk voor mij”

In tegenstelling tot de spelers van Anderlecht kon er bij die van Union uiteraard wel een glimlach vanaf. “Het maakt niet uit wie op het veld staat, deze intensiteit brengen wij altijd”, zei Bart Nieuwkoop. “We waren een beetje verrast dat het zo vlot ging, Anderlecht is toch een topclub. Het is lekker om hier weer te spelen, de energie te voelen.” Wie nog een boost zal gekregen hebben, is Dennis Eckert Ayensa. Maker van de 1-0. “Dit is een belangrijke zege. We hebben een nieuwe trainer, er zijn veel spelers die de club hebben verlaten. Dan zijn we trots dat we vandaag konden winnen.” Voor Eckert deed het doelpunt veel deugd. “Vorig seizoen was moeilijk. Ik was geblesseerd, de coach vertrouwde me niet echt meer. Maar ik wist dat ik het niveau heb voor de Belgische competitie. Hoe Blessin is als trainer? In het nieuwe systeem moeten we meer lopen dan vorig seizoen, het is zwaarder. Dat zag je ook wel in de tweede helft. Maar als we kunnen blijven groeien, dan komt het goed.”

Eckert werkt hard én scoort - ik ben erg blij voor hem.” Alexander Blessin

Achteraf gooide coach Blessin met complimenten naar Eckert. “Hij heeft het hier niet gemakkelijk gehad, had geen zelfvertrouwen toen ik hier arriveerde. Ik heb 'm gezegd dat hij terug moest naar de ‘basics’. Dat hij niet te veel moest nadenken. Hij werkt hard én scoort - ik ben erg blij voor hem.”

