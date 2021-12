REACTIES. Raman: “We moeten hier altijd winnen”- Vanaken: “Mogen blij zijn met punt”

Jupiler Pro LeagueDe klassieker tussen Club Brugge en Anderlecht heeft geen winnaar opgeleverd. Een al bij al terecht resultaat, zo klinkt het unaniem in beide kampen. Of toch bijna. Een overzicht van de reacties.

“Of 2-2 een terechte uitslag is? Nee, natuurlijk niet", aldus Benito Raman, die nooit een blad voor de mond neemt, bij Eleven Sports. “Gezien de kansen die wij bij elkaar gevoetbald hebben, moeten we hier altijd winnen. En over de twee wedstrijden tegen Club heen hebben we eigenlijk vier punten ‘weggesmeten’. Maar we hebben niet verloren, dat is ook goed.”

Raman leek zo'n tien minuten voor tijd met het hoofd te gaan scoren, maar dat was buiten Simon Mignolet gerekend. De doelman van Club ranselde de bal met een topsave uit de bovenhoek. “Eerlijk gezegd dacht ik dat de bal binnen was. Simon is een goeie keeper en pakt punten voor zijn ploeg. Zoals vandaag ook weer.”

Wie Mignolet wél kon vloeren, was Wesley Hoedt. De Nederlander ging na de 1-2 het thuispubliek jennen en kreeg het ook tijdens het flashinterview hard te verduren. “Het was een mooi moment, al was de manier van juichen niet nodig”, gaf Hoedt eerbiedig toe. “Maar als je de hele wedstrijd zo wordt toegezongen en uitgescholden, is dat nu eenmaal de emotie van het voetbal. Het hoort erbij.

Wat het resultaat betreft, volgde Hoedt ploegmaat Raman. “Ik ben teleurgesteld, want er zat meer in. We creëerden heel veel kansen, maar ons probleem blijft hetzelfde - we missen ze.”

Mignolet: “Belangrijk om punt thuis te houden”

Over naar het blauw-zwarte kamp dan, waar Hans Vanaken met een rake kopbal een punt uit de brand sleepte. “Ik kan leven met het resultaat. We hadden natuurlijk liever gewonnen, maar gezien het wedstrijdverloop moeten we blij zijn. In het begin van de tweede helft kregen we een grote kans met Noa (Lang) op de 2-0. Als we die momenten grijpen en scoren, winnen we. We moesten de kansen afmaken en de match op slot gooien, nu moesten we vechten tot het einde voor een punt.”

Simon Mignolet keepte z'n match en pakte dus uit met een knappe redding op de kopbal van Raman, maar ook hij kon niet verhinderen dat Anderlecht twee keer scoorde op Jan Breydel. “Het is belangrijk om een punt thuis te houden”, leek hij zich te kunnen vinden in het resultaat. “Maar eigenlijk moesten we de match meteen na de pauze dood maken. Maar goed, we scoorden niet en probeerden de wedstrijd te controleren. Gelukkig zijn we na de tegengoals blijven gaan en hielden we een punt thuis. Da’s een groot verschil.”

