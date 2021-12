REACTIES. Nainggolan: “Zag meteen dat hij erin ging” - De Laet: “Zijn weer de ‘Ploeg van ‘t Stad’”

“Voor mij was het belangrijkste dat we wonnen”, vertelde matchwinnaar Radja Nainggolan voor de VTM-microfoon. “We hebben de wedstrijd in de tweede helft anders aangepakt dan tijdens de eerste helft. Toen speelden we echt in de kaart van Beerschot: constant de lange bal zoeken, veel duels... Na de rust haalden we onze kwaliteit boven en konden we het verschil maken. Ik vind het spijtig dat we dat in de eerste helft al niet deden, maar da’s natuurlijk een derby. Voor mij en veel andere jongens was het de eerste, dus we zijn weer een ervaring rijker.”

Nainggolan moest vorig weekend nog geblesseerd van het veld tegen KV Oostende, maar na een race tegen de klok geraakte hij toch fit - of toch fit genoeg - voor de derby. En gelukkig maar voor Antwerp, want ‘Il Ninja’ was meteen beslissend met een schicht in de bovenhoek. “Ik zag meteen dat hij erin ging”, aldus Nainggolan, die niet te lang bij deze zege wil blijven stilstaan. “Donderdag is er al een andere match. Een derby is leuk meegenomen, maar het belangrijkste is nu om gefocust te blijven. De hype van de derbyzege mag geen negatieve gevolgen hebben, het moet net een boost geven om meer te willen.”

De Laet: “Lelijke wedstrijd, maar verdiend gewonnen”

Ritchie De Laet was als Antwerp-man in hart en nieren natuurlijk bijzonder blij met de zege in de derby. Met welk gevoel hij vanavond in z'n bed zal stappen, wilde VTM-journalist Jarno Bertho weten. “Met het gevoel dat we weeral de ‘Ploeg van ‘t Stad’ zijn”, aldus De Laet fijntjes. “Het was een lelijke wedstrijd met veel duels - typisch voor een derby -, maar we hebben uiteindelijk verdiend gewonnen.”

De wedstrijd werd beslist door een pegel van Radja Nainggolan. “Het was zo hard dat je het bijna niet zag. Geen curve, gewoon een pegel. Hoe Nainggolan het verschil maakt? Puur met zijn ervaring. De eerste helft was moeilijk voor iedereen. Beerschot wou veel duels en ik vond dat we daar in de eerste helft te veel in meegingen. In de tweede helft kwamen we er beter uit en kregen we de beste kansen.

Slotvraag: is de busrit na zo'n derby niet te kort om de zege te vieren? “Sowieso”, lachte De Laet vanachter zijn mondmasker. “Maar er zal straks nog wel een feestje zijn op de Bosuil.”

Faris Haroun: “Belangrijk om te tonen dat er maar één ploeg in Antwerpen is”

Viktor Fischer: “Bal van Radja vloog zo snel dat ik het bijna niet zag”