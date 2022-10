REACTIES. Hoefkens: “We konden vandaag niet met de druk om”, Vanaken: “We moesten deze wedstrijd altijd winnen”

Hoefkens: “We konden vandaag niet met de druk om”

“We zijn goed uit de startblokken geschoten”, aldus Carl Hoefkens. “We komen ook snel 0-2 voor, maar na de rode kaart van Union denken mijn spelers dat ze alles te verliezen hebben. Zowel in het voetbal als in het leven ontstaat er dan een bepaalde druk en met die druk konden wij vandaag niet omgaan. Je merkt dat zij vertrouwen tankten en dat ze het ons in de omschakeling moeilijk maakten. Ook op stilstaande fases - een groot wapen van hen - konden ze dreigen.”

Geraerts: “Correcte uitslag”

Gemengde gevoelens bij Karel Geraerts. “Ik ben helemaal niet tevreden met die tegengoal na 30 seconden. Dat heeft met de instelling te maken. Dat was helemaal niet goed, dat moeten we corrigeren. Nadien kregen we ook nog eens rood en een penalty tegen. Moeilijk moment voor ons, maar we moesten vertrouwen in onze kwaliteiten. Het belangrijkste is dat we bleven voetballen. We scoorden de 1-2 op een ideaal moment, het doelpunt van de hoop. De 2-2 is uiteindelijk een correcte uitslag.”

Vanaken: “We moesten deze wedstrijd altijd winnen”

“We hebben de wedstrijd niet volwassen en zakelijk uitgespeeld”, weet Hans Vanaken. “Een 0-2-voorsprong en een snelle rode kaart was het ideale scenario. Maar zij hadden niks meer te verliezen en probeerden op enthousiasme de match te doen kantelen. Wij gaven de bal te vaak weg. We maakten ook herhaaldelijk de verkeerde keuze. De teleurstelling is groot, want we beseffen dat we deze wedstrijd altijd moesten winnen. We hebben twee punten weggegooid. Dit gaat op het einde van de rit niet het verschil maken, maar het is zuur puntenverlies. Woensdag willen we beter voetbal op de mat brengen.”

Nieuwkoop: “Gek genoeg kwamen we met 10 man beter in de match”

Bart Nieuwkoop bezorgde Union met een kopbal een onverhoopt punt. “We bleven erin geloven, zoals we altijd doen”, vertelde de Nederlander. “De aansluitingstreffer van Burgess kwam op het perfecte moment. Club Brugge had een goed plan, waar we het aanvankelijk moeilijk mee hadden. Gek genoeg kwamen we met tien man beter in de wedstrijd. Eindelijk konden we twee keer scoren tegen Club Brugge, we mogen blij zijn.”