REACTIES. Frey: “Heel speciale dag” Fischer: “Als hij met z'n vriendin naar bed gaat, krijgt hij een tweeling” Bodart: “Nooit leuk om vijf goals binnen te krijgen”

Michael Frey: “Geluk gehad met de aanvoer”

Michael Frey nam na zijn glansprestatie de wedstrijdbal mee naar huis. “Natuurlijk doe ik dat", glunderde hij na afloop voor de camera’s van Eleven Sports. “Het is een heel speciale dag voor mij. Ik heb al wel wat hattricks gemaakt, maar het is de eerste keer dat ik er vijf maak. Ik heb geluk gehad met de aanvoer, die was echt goed. Ik moest m’n voet er vaak maar tegen zetten.

Viktor Fischer: “Verbazingwekkend om iemand vijf goals te zien maken”

Naast de onvermijdbare Michael Frey was ook Viktor Fischer één van de uitblinkers bij Antwerp. De Deen blikte voor de camera’s van Eleven Sports dan ook tevreden terug op de wedstrijd. “Dit is een superbelangrijke overwinning. We zijn erg blij om Frey vandaag. Alles wat hij aanraakte, ging gewoon binnen vandaag. Als het niet Ronaldo of Lewandowski is, is het toch altijd verbazingwekkend om iemand vijf goals te zien maken. Ik heb hem gezegd dat hij vandaag niet met z'n vriendin naar bed mag, omdat hij anders een tweeling krijgt", grapte Fischer.

Volledig scherm © Photo News

Jelle Bataille: “Alles wat Frey aanraakte, vloog binnen”

“Na onze 0 op 6 hier nu met 2-5 komen winnen...een ideaal scenario”, sprak Jelle Bataille bij Eleven. “Het is een harde week geweest. De coach heeft er de pees op gelegd, omdat het zo niet verder kon. Antwerp heeft ambities om de titel te pakken, maar we stonden onderin. Nu konden we gelukkig wel tonen wat we waard zijn. Zeker Frey, ja. (blaast) Hij schiet vijf keer naar doel en scoort er vijf - alles vloog binnen. Ongelooflijk.

Arnaud Bodart: “Nooit leuk om er vijf binnen te krijgen”

Arnaud Bodart was de ongelukkige doelman die de vijf goals van Frey om de oren kreeg. “Het is nooit leuk om er vijf binnen te krijgen, maar dat hoort bij het voetbal jammer genoeg. Soms heb je zo'n dagen.” De doelman van Standard was vooral kritisch over de eigen prestatie: “We begonnen slecht, zonder agressiviteit. Daardoor vinden zij te makkelijk de vrije man. Dat heeft het verschil gemaakt. We moeten het hoofd hoog houden nu.”

Volledig scherm © BELGA