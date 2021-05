REACTIES. Emilio Ferrera: “Gewoon formidabel” - Verdriet bij Jur Schryvers: “Dit komt heel hard aan”

Belgisch voetbalVreugde en verdriet op de Freethiel. Uiteraard was Seraing-coach Emilio Ferrera in de wolken na de winnende match om promotie . Bij Waasland-Beveren hakte de degradatie erin. Het is een enorme klap voor iedereen, voor de fans, voor ons, voor alle medewerkers... Dit komt heel hard aan.”

FC Seraing promoveert na 25 jaar opnieuw naar de hoogste afdeling. En dat na een kwarteeuw gevuld met fusies, wisselende benamingen en overgenomen stamnummers. Aanleiding tot die lange dool was het faillissement in 1996. Wat overbleef werd opgeslorpt door stadsgenoot Standard.

De hemel klaarde op toen in 2013 een partnership werd aangegaan met FC Metz. Dominique D’Onofrio, de in 2016 overleden broer van Luciano, speelde daarbij een belangrijke rol. Hij was toen sportief directeur bij de Franse club. Dankzij de financiële en sportieve input van FC Metz herleefden de Metallo’s. Om uiteindelijk vorige zomer hun eerste doel te bereiken: profvoetbal in 1B.

Quote In elke wedstrijd hebben we geprobeerd onze eigenheid te tonen, zonder bang te zijn een blauwtje op te lopen. Emilio Ferrera

Bij aanvang van het seizoen was het de bedoeling zo snel mogelijk het behoud te verzekeren. Halfweg de competitie werd de ambitie bijgesteld. Met reden, want afgezien van Union was geen team in 1B beter dan Seraing. Met positief voetbal. Een betrachting van Emilio Ferrera, een uitdrukkelijke wens van FC Metz, dat de afgestane jonge spelers wilde zien groeien.

Het opgelegde aanvallend accent was tijdens de eerste competitiemaanden geen cadeau voor de verdediging. Daar werd beetje bij beetje aan verholpen. In zoverre dat Seraing uiteindelijk een uitgebalanceerde ploeg werd. Mikautadze trad op het voorplan. De jonge Georgiër zorgde met zijn doelpunten voor toenemend geloof in de manier van spelen. Daarenboven was de technische bagage van de spelers en hun mentaliteit. Speels maar bewust dat dit de inzet kon worden van een carrière als profvoetballer.

Op die mentaliteit legde Emilio Ferrera de nadruk na afloop van de match op Freethiel. “Met alle respect voor de tegenstander, maar ik denk dat we over de twee wedstrijden de betere ploeg waren. Qua doelkansen en controle over het matchverloop. Het was nochtans niet simpel, vermits we al vroeg 1-0 achter kwamen. We hebben de kracht gevonden op terug te vechten en de promotie mee naar huis te nemen. Ik ben zeer fier op wat de ploeg gepresteerd heeft. Een ploeg die in het begin van het seizoen niet de minste ervaring had op het niveau van 1B. Wat ze ervan terecht hebben gebracht, is fenomenaal. In elke wedstrijd hebben we geprobeerd onze eigenheid te tonen, zonder bang te zijn een blauwtje op te lopen. Volgens mij behoren deze spelers tot de grote geschiedenis van het illustere Seraing, naast de generatie Bocandé, Rupcic, de vaders Edmilson en Lukaku, Nico Claesen… Het is gewoon formidabel.”

Verdriet bij Schryvers: “Dit komt heel hard aan”

Waasland-Beveren sloot zo een seizoen -waarin wel meer misliep- dramatisch af. De menselijke drama’s van de degradatie overheersten achteraf. Zeker voor Jur Schryvers, die tot nu toe in vier jaar tijd de meeste wedstrijden speelde voor de Leeuwen én via zijn familie nauw verbonden is met de club.

“Dit is de meest ongelukkige dag in die vier jaar. Dit is heel emotioneel”, aldus Schryvers die het moeilijk kreeg toen hij zijn grootvader ter sprake bracht. “Mensen weten dat niet, maar mijn grootvader is al meer dan dertig jaar supporter van deze club en was lange tijd penningmeester van een supportersclub. De fans kwamen ons nog aanmoedigen toen we in de bus zaten. Het is een enorme klap voor iedereen, voor de fans, voor ons, voor alle medewerkers... Dit komt heel hard aan.”

Het is moeilijk om de vinger op de wonde te leggen, ook voor Schryvers. “Er is veel gebeurd dit seizoen. We wisten maar een week voordien dat we zouden aantreden in 1A, er was die overname en nog wat externe dingen. Maar we hadden heel dit seizoen -waarin we geen goed voetbal speelden- kunnen redden met deze wedstrijd vandaag te winnen.” Hij bleef erin geloven bij de rust, maar het besef kwam in de tweede helft. “Bij 1-2 aan de rust was alles nog mogelijk. We moesten snel scoren en deden dat ook. Die corner waarbij het 2-3 wordt, kwam enorm hard aan. Toen voelde je ook dat het geloof bij Seraing enorm was. Wat dit betekent voor mij? Ik heb nog een contract. We gaan dit eerst moeten verwerken.” Nicky Hayen wou geen steen werpen naar zijn groep. “Je wint en je verliest samen.”

