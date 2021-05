REACTIES CLUB. Dost: “Eerste helft was niet goed” - Rits: “Kunnen niet tevreden zijn”

Bas Dost maakte bij rechtenhouder Eleven Sports een eerlijke analyse van de prestatie van Club Brugge. “Onze eerste helft was niet goed, maar nadien hebben we veerkracht getoond. We hebben hen eigenlijk weer in de wedstrijd laten komen, want we waren goed gestart aan de tweede helft. Zij hebben ook gescoord uit één kans, dat is knap gedaan. Op het einde hebben we nog alles geprobeerd en we zijn nog knap teruggekomen.”

Club Brugge begon met een ruime voorsprong aan de Champions’ play-offs, maar deze wedstrijd bewees opnieuw dat geen enkel punt cadeau gegeven wordt. “Mensen onderschatten het echt”, aldus Dost. “Men verwacht dat wij iedereen zomaar oprollen. Dit was een moeilijke wedstrijd, misschien wordt dit nog een belangrijk gelijkspel. Ik snap nu waarom de Belgen play-offs hebben ingevoerd, al ben ik het er nog steeds niet mee eens.”

Rits: “Wil liefst elke week op het veld staan”

Mats Rits, die verrassend op de bank begon, kon na afloop niet tevreden zijn. “Als je in de laatste minuut nog gelijk maakt kan je er langs de ene kant wel mee leven, maar we wilden in deze eerste match van de play-offs tegen Anderlecht absoluut de drie punten thuis houden. Dat was het doel, dus we kunnen niet tevreden zijn. Ik was wel wat verrast dat ik niet speelde, want ik wil elke match spelen. Of dat nu tegen Anderlecht is in de play-offs, of tegen Moeskroen of Kortrijk of wie dan ook... Ik wil liefst elke week op het veld staan.”

“De eerste helft zetten zij goed druk en waren wij iets te nerveus aan de bal. We vonden ook de juiste ruimtes niet, ook al waren ze er wel. Ook onze pressing was niet top, we gaven te veel ruimte weg. Het ging te veel op en neer met ruimtes aan beide kanten, dus da’s iets waar we moeten aan werken. We zeiden op voorhand dat we voor zes finales stonden, dat zijn er nu nog vijf. Nu moeten we hard werken naar Genk, want zoals ik al zei ben ik teleurgesteld. We moesten winnen vandaag. Die late gelijkmaker is positief, maar tegen Genk moeten we vol voor de drie punten gaan. Dat er geen fans zijn? Spelen voor onze twaalfde man is fantastisch, onze fans stuwen ons elke match vooruit. Ze hebben vandaag ook een mooie actie opgezet om ons te steunen, maar het moet toch vooral van onszelf komen.”