Razende Mehdi Bayat na stopgezette Charleroi-KV Mechelen: “Fans krijgen in voetbal macht die ze niet verdienen”

“We waren aan het winnen. We waren goéd aan het voetballen. We hadden alles in handen. De héle club vecht om de moeilijke situatie waarin we zitten, om te keren. Heeft een deel van onze supporters dat vanavond gedaan?”

Een woedende Mehdi Bayat liep helemaal leeg nadat Charleroi-fans met vuurpijlen en tennisballen de match tegen KV Mechelen definitief hadden laten staken. “Hier zijn geen woorden voor. Dit heeft niets met supporteren te maken. Ze zingen ‘Wij zijn Charleroi’, maar dit is Charleroi helemaal niet. Charleroi is een stad van vechters, en dat waren onze spelers vanavond aan het doen. Het resulteert nu in een 0-5-forfaitscore. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen.”

Voor de wedstrijd vertelde Bayat al in een interview dat de supporters de Charleroi-directie, -staf en -spelers hadden gewaarschuwd voor hun acties. “Ze hebben ons letterlijk gezegd wat ze zouden doen. Weet je, het bestuur van KV Mechelen zei me voor de wedstrijd dat ze graag hun verlies van 6 miljoen euro zouden wegwerken. Wel, ik heb van Charleroi één van de weinige Belgische clubs gemaakt die niet in de rode cijfers zit. Ik ben ten einde raad. Ik ben gedegouteerd met wat ik vandaag gezien heb. En dat was het grootste deel van onze supporters ook. Ze hebben de Ultra’s zélf uitgeloften. Het Belgisch voetbal wordt vanavond ten schande gebracht en Charleroi zal daarvoor gestraft worden. Dat is alles wat ik niét wilde.”

“Wat ik de supporters wil zeggen? Niks. Er valt niks meer te zeggen. Supporters krijgen in het voetbal macht die ze niet verdienen. We hebben de mensen die vuurwerk gooiden meteen uit ons stadion verwijderd. En toch moest de match worden afgefloten volgens het reglement. Ik ga nu samenzitten met het stadsbestuur, de politie en alle andere betrokken partijen om te bekijken wat we kunnen ondernemen. Want in werkelijkheid kunnen we niets doen. We kunnen de fans zelfs niet identificeren en dus niet bannen uit onze stadions. Ze gijzelen ons op die manier.”

“Dit is een maatschappelijk probleem. Geloof me, dit zal zich ergens anders opnieuw voordoen. Nu worden zelfs matchen gestaakt waarbij de eigen ploeg op voorsprong staat. Waar gaat dit naartoe? Willen ze op die manier hun macht tonen? Wel, proficiat... Van in het begin van de match wilden zij maar één ding: dat Charleroi zou verliezen.”

